Uzmanlar uyarıyor: Türkiye'de cilt kanserinde tehlikeli artış

Türkiye'de cilt kanseri görülme sıklığından bahseden

Uzm. Dr. Kaya, “Türkiye'de cilt kanseri görülme sıklığı 2023 yılında yayınlanan (2019 yılı verilerine ait) Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı rakamlarına göre 100.000 kişide yaklaşık 20-30 arasında değişmektedir ve bu oran giderek artış göstermektedir. Tüm kanser vakaları arasında cilt kanserlerinin payı yüzde 10–15 gibi önemli bir oranı oluşturmaktadır.