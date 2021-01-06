Osmanlı döneminin en gözde tatlısı: Üzümlü revani

Şerbetli tatlıların en kıymetlisi revaniyi üzümlü denemeye ne dersiniz? Mutfaklarınızda mutlaka yapmışsınızdır bu lezzeti. Üzüm, tarçın ve üzerine çiçek suyu serperek deneyelim bu sefer de. Pişman olmayacaksınız. Kolay gelsin...

Üzümlü revani.

Üzümlü revani tarifi için malzemeler

2 Su Bardağı Un

1 Su Bardağı İrmik

1 Su Bardağı Toz Şeker

4 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Siyah Kuru Üzüm

1 Paket Kabartma Tozu

1 Çay Kaşığı Toz Tarçın

2 Yemek Kaşığı Yoğurt

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Şerbet Malzemeleri

Birkaç Damla Limon Suyu

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Şeker

3 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

Üzümlü revani.

Üzümlü revani yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp kek hamuru kıvamına gelene kadar çırpın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Şerbeti için suyu ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın, kaynayınca limonunu ilave edin. Sıcak revaniye ılık şerbeti ekleyin. Revani dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Üzümlü revani.

Üzümlü revani kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan üzümlü revani 45 dakikada pişer.

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Üzümlü revaninin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan üzümlü revaninin kalorisi 209,4.

Üzümlü revani yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Üzümlü revani için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 19,75 lira.

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