"Vagon Sahne" Kütahya'da

Kütahya'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede tiyatro oyunu izledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, "Masal Treni" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı. Ücretsiz sahnelenen oyunu, 500'den fazla öğrencinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, protokol üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.