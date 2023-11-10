'Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın galasına yoğun ilgi

Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı'ya ait "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin gala gösterimi, Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve komedinin sevilen usta isimlerini buluşturan film, galada yoğun ilgiyle karşılandı.

Galaya fenomenler ve oyuncular da yüksek katılım gösterdi.

Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın yere bulunduğu komedi filmi, filmin sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Filmde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor.