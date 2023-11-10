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'Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın galasına yoğun ilgi

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni nesil Temel komedisi ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nın galası geçtiğimiz akşam Torun Center Biletinial Sinemaları’nda gerçekleşti.

14:50 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:17 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası.

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası.

Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı'ya ait "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin gala gösterimi, Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleştirildi.



Yeni Nesil Temel Komedisi ayakta alkışlandı!


Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve komedinin sevilen usta isimlerini buluşturan film, galada yoğun ilgiyle karşılandı.

Galaya fenomenler ve oyuncular da yüksek katılım gösterdi.


Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın yere bulunduğu komedi filmi, filmin sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.


Filmde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor.


Her ailenin kendinden bir parça bulacağı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” 10 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

#Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
#Sinema
#Aktüel
36 dakika önce
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