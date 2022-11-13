Yanlış lens kullanımı kör edebilir

Görme bozukluğu yaşayan milyonlarca insan, gözlükle birlikte lens takmayı da tercih ediyor. Uzmanlar lens kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

GÖZ DİNLENDİRİLMELİ

Op. Dr. Ferşat Muhacir.

Op. Dr. Ferşat Muhacir, “Lensler genelde günlük kullanım ve aylık, haftalık kullanım şeklinde ikiye ayrılır. Bu ayrıma rağmen lenslerin günlük kullanılması tavsiye ediliyor. Günlük kullanımda solüsyon kullanılmaz, gün içinde lensi kullanır ve akşam çöpe atar. Tek kullanımlık lensler ekonomik olarak biraz yük olabiliyor. Bu gibi durumlarda hastalar aylık veya haftalık lens kullanımına yöneliyorlar. Reçetede devamlı kullanıma uygundur yazsa bile en fazla iki günde bir çıkarıp, gözü dinlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

GÖZÜN OKSİJEN ALMASI ÖNEMLİ

Lensten dolayı gözün oksijensiz kaldığını belirten Dr. Muhacir, “Kornea göz kapağı ile temas etmediğinde lensten dolayı oksijensiz kalıyor. Uzun vadede kontakt lensi kabul etmeme durumu daha erken yaşta ortaya çıkıyor. Lens aylık veya haftalık bile olsa en fazla iki günde bir çıkararak, gözün oksijen almasını sağlamak gerekiyor. Gece mutlaka çıkarılmalı” diye konuştu.

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TERCİH GÜNLÜK LENS

Dr. Muhacir, lensten kaynaklı alerji veya enfeksiyon riski oluşabileceğini söyledi. Bunun önüne geçmek için ise günlük lens kullanımına ve solüsyon ile temizliğe dikkat edilmesini gerektiğini vurguladı.

Lensin su ile teması olmamalı

qUzmanlar gözde kontakt lens varken su ile hiçbir temasın olmaması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde sabun, kozmetik ürünleri gibi malzemelerin de lenslerle temasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ürünlerin enfeksiyonu önlemek yerine, kimyasal tahriş ile korneanın bariyer olan ön kısmını bozduğunun altını çiziliyor. Havuz ve deniz sularında barınan mantar ve bakteriler de kontakt lens yüzeyinde birikip çoğalabilir ve sonucunda kalıcı göz kaybı görülebilir. Bu sebeple deniz ve havuz gibi yerlerde de lens kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor.

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FOTOĞRAF 8 Ölüm bazı zamanlarda önceden uyarı verebiliyor. Çeşitli hastalıklar belirtileri ile sizi uyararak önlem almanızı sağlayabiliyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıklarının basit bir göz testinde anlaşılabileceği bulundu. İngiliz bilim adamları, yapay zeka (AI) kullanarak birinin gözünün içini taramanın, kalp hastalığı geliştirme olasılığınızı ortaya çıkarabileceğini ortaya çıkardı. Yeni test, gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücreler içeren ve bir kalp sorununun erken uyarı işaretlerini tespit etmeye yardımcı olan bir zar olan retinayı tarıyor. Sağlık görevlileri, insanların gözlükçülere yapılan rutin ziyaretler sırasında invaziv olmayan testlerden geçebileceklerini söyledi . Gazeteyi yöneten epidemiyolog olan British Journal of Ophthalmologyde yazan Dr Alicja Rudnicka, bunun kalp hastalığının mevcut diğer önlemlerden daha iyi bir tahmincisi olacağını söyledi. Genel popülasyonda, daha ileri klinik risk değerlendirmesi için orta-yüksek risk altındakileri [hareket ettirmek] için sistemik vasküler sağlık kontrolünün temassız bir şekli olarak kullanılabilir. KALP HASTALIĞI RİSKLERİYLE KARŞILAŞTIRILIR Doktorlar, gözün arkasını tarayarak, optik sinirin hasar görebileceği retina ve glokom hasarını kontrol edebilir. Bir bilgisayar programı aracılığıyla binlerce ölçüm yapılır. Bunlar retinadaki kan damarlarının genişliğine bakar ve kalınlaşıp kalınlaşmadığını tespit eder. Bu sonuçlar daha sonra yaş, sigara ve tıbbi geçmiş gibi diğer daha geleneksel kalp hastalığı riskleriyle birlikte kullanılır. QUARTZ adı verilen algoritma, yaşları 40 ile 69 arasında değişen on binlerce İngilizden alınan retinal görüntülerin kullanılmasıyla geliştirildi. Bilim insanları test etti: Kalp hastalığı gözlere bakılarak erken teşhis edilebilecek Yaşam ile ilgili birçok merak edilen konu bulunuyor. Ölüm riski yüksek olan hastalık çeşitleri insanların en korktukları şeyler arasında üst sırada yer alıyor. İnsanlar 'Kalp hastalığı belirtileri nelerdir? Kalp hastalığı nasıl anlaşılır? Kalp hastalığı genetik mi?' gibi soruları merak ediyor. Son yapılan araştırmalara göre, birinin gözünün içini taramak suretiyle kalp hastalığının teşhisi ve erken ölüm riskini tahmin edilebilir.

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