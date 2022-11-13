Yanlış lens kullanımı kör edebilir

Görme bozukluklarının düzeltilmesinde en sık kullanılan yöntemlerden kontakt lensler her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak lenslerin hatalı kullanımında görme kaybına kadar giden etkileri de var. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferşah Muhacir, “Lens tercihi kullanma amacı ve kullanma süresine göre tercih edilmeli. Lensin gözde devamlı bırakılması kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir” dedi.
Görme bozukluğu yaşayan milyonlarca insan, gözlükle birlikte lens takmayı da tercih ediyor. Uzmanlar lens kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.
GÖZ DİNLENDİRİLMELİ
Op. Dr. Ferşat Muhacir, “Lensler genelde günlük kullanım ve aylık, haftalık kullanım şeklinde ikiye ayrılır. Bu ayrıma rağmen lenslerin günlük kullanılması tavsiye ediliyor. Günlük kullanımda solüsyon kullanılmaz, gün içinde lensi kullanır ve akşam çöpe atar. Tek kullanımlık lensler ekonomik olarak biraz yük olabiliyor. Bu gibi durumlarda hastalar aylık veya haftalık lens kullanımına yöneliyorlar. Reçetede devamlı kullanıma uygundur yazsa bile en fazla iki günde bir çıkarıp, gözü dinlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.
GÖZÜN OKSİJEN ALMASI ÖNEMLİ
Lensten dolayı gözün oksijensiz kaldığını belirten Dr. Muhacir, “Kornea göz kapağı ile temas etmediğinde lensten dolayı oksijensiz kalıyor. Uzun vadede kontakt lensi kabul etmeme durumu daha erken yaşta ortaya çıkıyor. Lens aylık veya haftalık bile olsa en fazla iki günde bir çıkararak, gözün oksijen almasını sağlamak gerekiyor. Gece mutlaka çıkarılmalı” diye konuştu.
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TERCİH GÜNLÜK LENS
Dr. Muhacir, lensten kaynaklı alerji veya enfeksiyon riski oluşabileceğini söyledi. Bunun önüne geçmek için ise günlük lens kullanımına ve solüsyon ile temizliğe dikkat edilmesini gerektiğini vurguladı.
Lensin su ile teması olmamalı
qUzmanlar gözde kontakt lens varken su ile hiçbir temasın olmaması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde sabun, kozmetik ürünleri gibi malzemelerin de lenslerle temasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ürünlerin enfeksiyonu önlemek yerine, kimyasal tahriş ile korneanın bariyer olan ön kısmını bozduğunun altını çiziliyor. Havuz ve deniz sularında barınan mantar ve bakteriler de kontakt lens yüzeyinde birikip çoğalabilir ve sonucunda kalıcı göz kaybı görülebilir. Bu sebeple deniz ve havuz gibi yerlerde de lens kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor.