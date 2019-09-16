Yanlış tedavi can alıyor

KONUYA DİKKAT ÇEKİLECEK
2.6 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR
DSÖ’nün paylaştığı rakamlara göre, dünya genelinde hastaların yaklaşık yüzde 40’ı ayakta tedavilerde zarar görüyor. Hatalı uygulamalar sonucu zarar görenlerin oranı ise yüzde 10. Örgüt ayrıca, halkının ortalama geliri bakımından dünya sıralamasında orta ve alt kısımlarda yer alan yaklaşık 150 ülkede yanlış tedavinin, her sene 2,6 milyon civarında insanın hayatına mal olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Ciddi ihmaller var
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- Tedavi sırasında yapılan hatalar ise çok çeşitli aşamalar ve uygulamalarda yaşanabiliyor. Bazı hastalar yanlış teşhis ya da yanlış ilaç kullanımı sebebiyle zarar görürken, bazıları yanlış ışın tedavisi ya da tedavi sırasında kaptıkları bir virüsten muzdarip olabiliyor. Tıbbi hatalar arasında, yanlışlıkla sağlıklı uzvun kesilmesi ya da beynin sağlıklı tarafının ameliyat edilmesi gibi çok ciddi ihmaller de yer alıyor.