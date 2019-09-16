Hayat Yanlış tedavi can alıyor
GENEL SAĞLIK

Yanlış tedavi can alıyor

Dünya genelinde dakikada ortalama beş kişinin uygulanan yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. DSÖ verilerine göre her yıl milyonlarca insan, uygulanan yanlış tedaviden büyük zarar görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KONUYA DİKKAT ÇEKİLECEK

Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre her yıl yanlış tedaviye maruz kalan milyonlarca hasta büyük zararlar görüyor. DSÖ Başkanı Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili açıklamasında, “Yanlış tedavi sebebi ile dakikada beş kişi yaşamını yitiriyor” dedi. DSÖ, 17 Eylül’de ilk kez organize edeceği “Dünya Hasta Sağlığı Günü” kapsamında, küresel çapta dikkatleri bu konuya çekmeyi hedefliyor.

2.6 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

DSÖ’nün paylaştığı rakamlara göre, dünya genelinde hastaların yaklaşık yüzde 40’ı ayakta tedavilerde zarar görüyor. Hatalı uygulamalar sonucu zarar görenlerin oranı ise yüzde 10. Örgüt ayrıca, halkının ortalama geliri bakımından dünya sıralamasında orta ve alt kısımlarda yer alan yaklaşık 150 ülkede yanlış tedavinin, her sene 2,6 milyon civarında insanın hayatına mal olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Ciddi ihmaller var

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Tedavi sırasında yapılan hatalar ise çok çeşitli aşamalar ve uygulamalarda yaşanabiliyor. Bazı hastalar yanlış teşhis ya da yanlış ilaç kullanımı sebebiyle zarar görürken, bazıları yanlış ışın tedavisi ya da tedavi sırasında kaptıkları bir virüsten muzdarip olabiliyor. Tıbbi hatalar arasında, yanlışlıkla sağlıklı uzvun kesilmesi ya da beynin sağlıklı tarafının ameliyat edilmesi gibi çok ciddi ihmaller de yer alıyor.

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