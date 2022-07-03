​Yaşlılar için yeşil sertifikalı binalar

MERVE SAFA AKINTÜRK

Sertifika alacak yerleşme ya da bina, engelli ve yaşlının ulaşımına ne kadar uygunsa o kadar artı puan alacak.

DENETİM YAPILACAK

Sertifikayı alacak binaların, engelli ve yaşlılar için daha kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak. Yönetmelik kapsamında uygulanacak ‘Yeşil Sertifika Sistemi’ ile binaların doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmaları sağlanacak. Yapıların çevreye olumsuz etkileri azaltılacak. Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların giderilmesini kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, düşük emisyon kriterleriyle hazırlanan binaların değerlendirmesini Türkiye Çevre Ajansı yapacak.