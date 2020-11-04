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Yayla çorbası tarifi: lezzetli yayla çorbası nasıl yapılır?

Bazı yörelerde yoğurt çorbası olarak ta bilinen annelerimizin vazgeçilmezi yayla çorbası yapmaya ne dersiniz? Bol bol nanesiyle damakta tat bırakan yayla çorbası nasıl yapılır. Cevabı aşağıda saklı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lahana Çorbası.
Lahana Çorbası.

Yayla çorbası nasıl yapılır? Yoğurdun kesilmemesi için ne yapmalı? İşte bu sorulara cevap haberimize...

Yayla Çorbası.

Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Pirinç

2 Çorba Kaşığı Un

2 Çorba Kaşığı Yoğurt

1 Adet Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Tuz

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Tatlı Kaşığı Kuru Nane

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar Pul Biber

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Yayla Çorbası Yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin ve pirinçler açılıncaya kadar pişirin. Bir kaseye unu boşaltın.

Yoğurdu ilave edin. Yumurta sarısını ekleyin. Hepsi homojen karışana kadar balon telle çırpın.

Kaynayan çorbanın suyundan yoğurtlu karışıma azar azar ilave edin ve çırpmayı bırakmayın. Daha sonra yoğurtlu suyun hepsini tekrar tencereye dökün ve birkaç taşım kaynattıktan sonra tuzunu ekleyin ve karıştırıp altını kapatın.

İpucu: Tuzu en son eklememizin sebebi yoğurdun kesilmesini önlemek

Ayrı bir cezvede tereyağını kızdırın ve naneyi içine atıp altını kapatın ve karıştırıp kenarda bekletin. Hazırladığınız tereyağlı naneyi üzerinde gezdirin. Servis sırasında pul biber serpin.

Yayla çorbası kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan yala çorbası 20 dakikada pişer.

Yayla çorbası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yayla çorbasının kalorisi 307,4.

Yayla çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yayla çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 3,5 lira.

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