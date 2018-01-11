Yeni doğan bebeğe işkence yapan hemşireye soruşturma

Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında "Samsun'da özel hastanede skandal" başlığıyla yer alan haberler üzerine, Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanarak, kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yeni doğan bebeğin yüzünü sıkıp, ağzını kapattı

Soruşturma başlatılan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.

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Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.