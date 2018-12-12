Hayat Yenidoğan 39 bebekte süper bakteri tespit edildi
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Yenidoğan 39 bebekte 'süper bakteri' tespit edildi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Kadın doğum hastanesinde dünyaya gelen 39 bebekte antibiyotiğe dirençli süper bakteri tespit edildi. Bükreş'te 3 çocuk hastanesinde tedaviye alınan bebeklerde bakteriden kaynaklı ölüm vakası ise kaydedilmedi.

AA
Bükreş'te 39 bebek antibiyotiğe dirençli süper bakteri ile doğdu.
Bükreş'te 39 bebek antibiyotiğe dirençli süper bakteri ile doğdu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir doğumevinde, 39 bebekte ilaç tedavisine dirençli bir "süper bakteri" (superbug) tespit edildi.

Salgın nedeniyle 30 Kasım'da geçici olarak kapatılan Giulesti Kadın Doğum Hastanesi Sözcüsü Raluca Alexandru, yapılan testlerin 39 bebeğe konulan bakteri tanısını doğruladığını belirtti.

Geçen ay antibiyotiklere karşı dirençli bir süper bakteri olan "Staphylococcus aureus" teşhisi konan yenidoğanların sayısının 3 kat arttığı ve 39'a yükseldiği bildirildi.

Salgının nasıl başladığı bilinmiyor

Sağlık Bakanı Sorina Pintea, hafta sonuna kadar hastanenin kapalı kalıp kalmayacağına karar vereceğini söyledi.

Salgının nasıl başladığı henüz bilinmezken, yetkililer hastanede hijyen şartlarına uyulmadığını öne sürdü.

Süper bakteri testi pozitif çıkan 11 personelin de geçici olarak işten uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kana karıştığında tehlike artıyor

Bükreş'teki 3 çocuk hastanesinde tedaviye alınan bebeklerde bakteriden kaynaklı ölüm vakası ise kaydedilmedi.

Bakteri genellikle ciltte veya burun deliklerinde semptomlara neden olmadan yaşıyor ancak kan dolaşımına girmeleri halinde tehlikeli olabiliyor.

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