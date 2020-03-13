Yerli ilaç tescillendi

Hüseyin Cahit Fırat tarafından 2008 yılında bulunan ve kanama kontrolünde yüzyılın buluşu olarak nitelendirilen Ankaferd BloodStopper ampul, Sağlık Bakanlığından beşeri tıbbi ürün ruhsatı alarak, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ilacı oldu. Daha önce ürünün tampon ve sprey formu Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz olarak nitelendirilmiş ve CE belgesi verilmişti. İçeriği tamamen bitkisel olan ve ısırgan otu, asma yaprağı, havlıcan, meyan kökü ve kekik bitkilerinden oluşan ilaçla ilgili bugüne kadar 350’den fazla bilimsel makale, saygın dergi ve bilimsel portallarda yayımlandı.

TÜRK BİLİM İNSANLARI EMEK VERDİ

Ankaferd BloodStopper, vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların kontrolünde başarıyla kullanılıyor. İlaç pıhtılaşma sorunu olan hastaların bile kanamalarını anında durdurabiliyor. Son yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan endikasyonlarda kanser konusunda ciddi bulgular elde edildi. Ürün Avrupada, Italya ve Almanya’da, Rusya’da, Orta doğuda Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar’da ruhsatlandı ve birçok ülkede de ruhsatlama işlemleri devam ediyor. Ürüne yurt dışından büyük ilgi ve talep var.

YERLİ ÜRETİME ÖRNEK

İlacın klinik çalışmalarında bağımsız araştırmacı olarak yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, 200-300 bilim insanının bu konuda emek verdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hep yurt dışından gelen ilaçların kullanıldığını anlatan Prof. Haznedaroğlu, ülkenin tarihinde ilk kez orijinal bir ilacın Sağlık Bakanlığından ruhsat almasının sevindirici olduğunu söyledi. Haznedaroğlu, “Bu ilacın ruhsat alması başka alanlarda yeni ilaçların üretilmesine imkan sağlayacak. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bu ampulün üretimini üstlenip, uluslararası koşullarda üretmek istiyor. Hacettepe Eczacılık Fakültesi ise ilacın moleküllerini farklılaştırarak, yutulduğunda kanama bölgesinde açılacak Ankaferd formları, yani akıllı ilaç formları üretmek istiyor. Bu çalışmaları yürüten Prof. Erdal Cevher ve Prof. Mustafa Çelebier’i burada anmak gerek” dedi.

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TÜMÖRLERİ YOK ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

Ankaferd BloodStopper’ın ruhsat almasıyla ciddi yeni açılımlar olabilecek bir sürecin başladığını anlatan Prof. Haznedaroğlu, şunları aktardı: “Herkesin bildiği kanama durdurucu özelliğin tüm vücut için kullanılabileceği formlar ortaya koyulacak. Yara iyileşmesi açısından kritik. Şimdi değil ama açılım olarak söylersek, girişimsel radyolojide, vücudun ulaşılabilir yerlerindeki tümörlerin damarlarının alkol, zamk gibi maddelerle tıkanarak yok edilmesi anlamına gelen tümör ablasyonunda, Ankaferd kullanılarak çok güvenli bir şekilde tedavi sağlanabilecek.”

Engelleri aştık devamı gelecek

Fotoğraf: Arşiv

Ankaferd BloodStopper’ın mucidi olan Hüseyin Cahit Fırat çok zorlandıklarını ama sürecin sonunun güzel olduğunu söyledi. Fırat şunları aktardı: “Geç oldu ama güzel oldu. İlk yerli ilaç olması bizim gururumuz. Bu ilacı ülkemizde tutabilmek için, burada kalması için gerçekten çok zorluklara katlandık ama yurt dışına kaptırmadık. Yabancı ilaç firmaları devamlı olarak defans yaptı. İlaçların ruhsata dönüşmesi biraz uzadı ama öyle olması gerekiyordu. En sonunda Dünya Sağlık Örgütü’ne kadar onay aldık. Ben bir fidan diktim, çiçek açtı, meyve vermeye başladı. Ankaferd’in başka dallarda ürünleri de gelecek. İnşallah onların çalışmaları da kısa zamanda biter.” Ürünün sahibi olan İmmun İlaç ve Kozmetik’in Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Fırat ise ürünün ilaç ruhsatı almış olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Ülkemize hayırlı olsun” dedi.