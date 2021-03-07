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Yiyin için israf etmeyin​

Yiyin için israf etmeyin

Zamanında yenilmediği için buzdolabında bozulmaya terk edilen bir yemek ya da ihtiyaçtan fazla pişirildiği için sonunda çöpe atılan bir yemek sadece gıda israfına yol açmıyor aynı zamanda iklim değişikliğine kadar giden bir süreci de hızlandırıyor. Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı bilgilere göre, birkaç basit adımla gıda israfının önüne geçmek mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Yiyin, için, israf etmeyin. Herkes bu hadisin ışığında kendine bir yol çizerse çöp kutularına daha az gıda atılacaktır. Bunun bilincinde olmak, gıdayı çöpe atmamak her şeyden önce insanlık görevidir çünkü. Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşması için projeler geliştiren Sabri Ülker Vakfı da, gıda israfını azaltmaya yönelik önerilerde bulunuyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİN

Zamanında yenilmediği için buzdolabında bozulan bir yemek, ihtiyaçtan fazla ürünün satın alınması, buzdolabı yerine oda ısısında tutulan bir gıda, fazla miktarda yemek pişirmek ve artan yemeği çöpe atmak gibi alışkanlıklar “gıda israfı” kavramını tanımlıyor. Gıdayı israf etmek sadece para, emek ve gıdanın üretimi için harcanan enerji, toprak ve su gibi kaynakların israfı anlamına da gelmiyor; yiyecek israfı aynı zamanda sera gazı emisyonlarını artırarak, olumsuz iklim değişikliklerine yol açıyor. Günlük alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak değişikliklerle gıda israfını engellemek mümkün. Sabri Ülker Vakfı’nın gıda israfını azaltmaya yönelik önerileri şöyle:

DAHA KÜÇÜK PORSIYONLARDA YIYIN

Yemeklerinize küçük bir porsiyonla başlayın ve tabağınızdaki yemek bittikten sonra hâlâ açsanız ilave edin. Yemekte daha küçük tabaklar da kullanabilirsiniz.

İHTIYACA YÖNELIK ALIŞVERIŞ YAPIN

Alışverişe gitmeden önce buzdolabınızda neler olduğuna bakın ve ihtiyacınıza yönelik alışveriş yapın.

MENÜ PLANLAMA ALIŞKANLIĞI EDİNİN

Haftalık menü planı yaparak, hem evdeki yiyeceklerden neler yapabileceğinizi görebilir hem de gıda alışverişinizi bu şekilde yönetebilirsiniz.

ÖNCELİKLENDİRİN

Evde çürümeye başlamış meyve ve sebzelerinizi atmak yerine, onları kullanabileceğiniz yiyecek ve içecekler yapın.

‘İLK GIREN ILK ÇIKAR’ KURALINI UYGULAYIN

Buzdolabının arka tarafına son kullanma tarihi daha geç olan yiyecekleri yerleştirirken, ön kısımlara son kullanma tarihi en yakın yiyecekleri yerleştirin.

MUTFAKTAKİ FAZLALIKLARI DEĞERLENDİRİN

Artan ekmeğinizi kruton, galeta unu gibi ürünler yaparak değerlendirebilir veya yumuşamış meyvelerinizi ev yapımı meyve sularına ya da dondurmalara dönüştürebilirsiniz.

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