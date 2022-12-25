Hayat Yönetmen koltuğunda kadınlar var
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Yönetmen koltuğunda kadınlar var

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar’ temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Bu yıl 11 film finale kalma başarısı gösterirken 7 kısa filmin yönetmen koltuğunda kadınlar oturuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yönetmen koltuğunda kadınlar var
Kısa film yarışması.

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler belirlendi. Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile düzenlenecek. Türkiye’nin 33 farklı ilinden 153 film başvururken finale kalan 7 filmin yönetmen koltuğunda kadın yönetmenler oturuyor. “Balık Tutmak İstiyorum” filmiyle Melihat Ağgül, “Bavul” filmiyle Yener Akbaba, “Ceket” filmiyle Nazlı Pınar Aydın, “Çamaşır İpi” filmiyle Hüseyin Urçuk, “Çiçek Açar” filmiyle Süheyla Noyan, “Dank!” filmiyle İzel Yücel, “Düğüm” filmiyle Elif Kübra Dadalı, “Işıltı” filmiyle Öykü Su Baskın, “Kız Evi” filmiyle Ece Akın – Mustafa Solmaz, “Örüntü” filmiyle Erkan Selçin, “Peki Bu Kadın Kim?” filmiyle ise Dilşad Demi finalist. Yarışmada finale kalan 11 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek.

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın ödül töreni 18 Ocak 2023’te Sabancı Center’da düzenlenecek.

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