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Zafer ve gurur

Zafer ve gurur

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hollandalı bisikletçi Bredewold
Hollandalı bisikletçi Bredewold

Uzun bir çalışmanın ardından gelen zafer. Hollandalı bisikletçi Bredewold, yarış kazanırken yüzünü göstermiyor. Gözlüğünün üzerindeki elleriyle başarısına inanmaya çalışıyor.

Halil İbrahim İzgi

AĞLAMA ANNE

Savaş genellikle cephede verilebilir ama hayatın her alanında etkisini görmek mümkün. Ukraynalı asker esaretten dönüşünde annesiyle kucaklaşıyor. Sarılmak kelimelerin eksik kaldığı anlarda duygulara tercüman oluyor. Üzerindeki Ukrayna bayrağı hayatta kalmanın coşkusuna eşlik ediyor. (Tetiana Dzhafarova / AFP)

ACILARA TUTUNAN GÖZYAŞI

Gazze’de çadırda hayatını kaybeden çocukların ardından akrabaları yas tutuyor. Birbirinin üzerine eklenen acılar ve hayatta kalmanın yüklediği hatırlama görevi yüzlerde bir araya geliyor. Yaşamak, zor bir görev kalanlar için. Ölüm, sessiz bir nöbet yaşanan acıları hatırlatmak için. (Khames Alrefi / AA)

TERS IŞIKTA GÖRÜNEN

Vatikan’da Paskalya ayini öncesi bir İsviçreli muhafız duruyor. Yüzyıllara dayanan İsviçreli muhafız geleneği Vatikan’ın ilginç görüntülerinden birini oluşturuyor. Muhafızın ters ışıkta kalan yüz seçilmiyor, siyahlığın içindeki konturlar belirsiz bir kimliğin gizemli yüzünü yansıtıyor. (Tiziana Fabi / AFP)

KARDEŞİMİN ELİ

Sayısız göç hikayesine bir yenisi ekleniyor. Afganistan’dan Pakistan’a ve tekrar Afganistan’a… Belirsizliğin ortasında tanıdık olan tek şey kardeşlerin birbirine olan bağlılığı. Üzerine kitaplar yazılacak bu an, dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair ipuçları veriyor. Zorluk, umut ve yeniden başlamak. (Wakil Kohsar / AFP)

SEVİNCİN GÜRÜLTÜSÜ

Siem Reap’te hoparlör yüklü arabada oturan çocuklar, yerel geçit töreninde kendi sahnelerini kuruyor. Sokaklar sahneye dönüşürken büyük bir iş başarmanın gurur yüzlerine yansıyor. Renkli bir görüntüyle dünyaya seslerini duyuruyorlar. (Tang Chhin Sothy / AFP)


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