Böylesini hiç görmediniz: Zahterli pide

Sabah kahvaltısında ya da akşam saatlerinde de rahatlıkla yiyeceğiniz bir tarif: Zahterli pide. Bizim size önerimiz çayla denemeniz. Yerken tadına doyamayacaksınız...

Zahterli pide.

Zahterli pide tarifi için malzemeler

4 Su Bardağı Un

1/2 (Yarım) Paket Toz Maya

4 Çay Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Su Bardağı Oda Sıcaklığında Su

1 Su Bardağı Oda Sıcaklığında Yoğurt

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Toz Zahter

Yeteri Kadar Zeytinyağı

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Zahterli pide.

Zahterli pide yapılışı

Un, toz maya, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. Ortasına su ve yoğurdu ilave edip yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur olduğunda un eklemeyi bırakın. Yarım saat mayalanması için ılık bir yerde bekletin. Fırınınızı 220 derecede önceden ısıtın. Mayalanmış hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp unlanmış tezgahta yuvarlayın. Merdane yardımıyla bir karış büyüklüğünde açın. Üzerine bir fırçayla zeytinyağı sürüp toz zahterden serpiştirin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisinde üçer üçer kenarları kızarana kadar pişirin.

Zahterli pide.

Zahterli pide kaç dakikada hazırlanır?

Zahterli pide 60 dakikada hazırlanıp 15 dakikada pişme süresi bulunuyor.

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Zahterli pidenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan zahterli pidenin kalorisi 204,5.

Zahterli pide yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Zahterli pide için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,25 lira.

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