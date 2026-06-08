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Zamanın Renkleri sergilendi

Zamanın Renkleri sergilendi

04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Tasarım Merkezi
İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi'nde düzenlenen "Zamanın Renkleri" başlıklı resim sergisi açıldı.

Sergide, merkezin sulu boya atölyesi eğitmeni ve ressam Ahmet Öğreten ve ressamın öğrencileri Nurullah Dökmeci ile Nuri Öz'ün eserlerinden oluşan koleksiyon beğeniye sunuldu. Serginin açılışı öncesinde Öğreten, canlı sulu boya performansı gerçekleştirdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği performansta Öğreten, sulu boya teknikleri, su kullanımı ve boya uygulama yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi. "Zamanın Renkleri" sergisi, 14 Haziran'a kadar İstanbul Tasarım Merkezi'nde ziyarete açık olacak.



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