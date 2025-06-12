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“Zengin Mutfağı” son kez sahnelendi

“Zengin Mutfağı” son kez sahnelendi

04:0012/06/2025, Thursday
G: 12/06/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Arşiv.

Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonun “Zengin Mutfağı” oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda son kez seyircilerle buluştu.

Vasıf Öngören’in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, 8 sene usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı’nın yer aldığı kadroyla 400’den fazla sahnelendi. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.



#zengin mutfağı
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