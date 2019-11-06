​Zeytinyağı sabunu bir çok derde deva

Kimyasal madde eklenmemiş doğal sabunların gücü, yüzyıllardır farklı alanlarda şifa olarak kullanılan zeytinyağı ile birleştiğinde yararlarını saymakla bitiremeyiz.

Zeytinyağının faydaları nelerdir?

• Zeytinyağı tüketen insanlarda gelişmiş ülkelerde büyük bir sağlık problemi olan felç olma riski çok daha düşüktür.

• Zeytinyağı makul dozlarda tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

• Zeytinyağı eski Mısır medeniyetinden itibaren çok yaygın olarak cilt sağlığı ve kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır. Cilt döküntüleri, kızarıklık, kuruluk, kaşıntı gibi rahatsızların geçmesine yardımcı olur. Cildi nemlendirir, pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlar.

• Zeytinyağı, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sebebiyle akne tedavisinde kullanılabilir.

• Uzun süre ayakta duran ve ayak yorgunluğu yaşayan insanlar için çok faydalıdır.

• Zeytinyağı saçları parlaklaştırır ve saç tellerini kalınlaştırır. Saç diplerine sürüldüğünde kepeği yok eder ve saç derisini nemlendirir.

• Zeytinyağı mantarın vücutta yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Zeytinyağı sabununu ise banyolarınızda, günlük el ayak temizliğinizde, makyaj temizliğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı sabununun saça ve cilde faydaları nelerdir?

• Cildinizi yumuşatır ve cildinizin yağ nem oranını dengeler.

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• Sivilce oluşumuna karşı etkilidir.

• İçeriğindeki E vitamini sayesinde saçlarınızı yumuşatır, gürleştirir ve kepek oluşumunu engeller. Başlarda saçlarınızı sertleştirebilir fakat saçlarınız kimyasallardan arınıp sabuna alıştıkça yumuşaklığını kazanacaktır.

• Saç dökülmesine iyi geldiği bilinmektedir.

• İçinde kimyasal bulunmaması sayesinde bebeklerde, çocuklarda ve yaşlılarda rahatlıkla kullanılabilir.

• İlk doğum haftasından itibaren bebeklerin kafası saf zeytinyağı sabunu ile yıkanırsa konak oluşumunu engeller.

• Egzama, mantar, pişik, silik gibi ciltte bulunan rahatsızlıkların hepsine en doğal çözüm olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

• İçerisindeki rahatlatıcı etkileri sayesinde önemli bir meditasyon ürünüdür.

• Duşta günün yorgunluğunu atmak için kullanılabilir.

Zeytinyağı sabunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

• İçerisinde kimyasal bulunmayan %100 doğal ürünleri tercih ediniz.

• Kokusuz ve parfümsüz ürünleri satın alınız.

• Geleneksel metotlarla üretilmiş el yapımı ürünleri tercih ediniz.

• Şekline ve rengine değil ürünün kalitesine dikkat ediniz.

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Zeytinyağı sabunu etkisini ne kadar zamanda gösterir?

Her ürün kullanımında olduğu gibi zeytinyağı sabunu kullanımının da sonuçları bireyseldir. Etki etme süresi, kişinin sahip olduğu cilt ve saç yapısına ve cilt sorunlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Başlarda saçlarınız daha fazla kurumuş hissi verebilir. Fakat sabırlı olup düzenli kullandığınız sürece cilt ve saç problemlerinizin yavaş yavaş düzeldiğini göreceksiniz.

Zeytinyağı sabunu nasıl kullanılır?

Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Saçta kullanımı için ise önce saçlarınızı ıslatın ve sabunla köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından kaçının.