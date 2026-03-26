Ziya Gökalp Anma Yılı başladı

Ziya Gökalp’in doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 “Ziya Gökalp Anma Yılı” kapsamında yürütülecek etkinliklerin startını, "Ziya Gökalp ve Türk Kimliği Bilgi Şöleni" programıyla verdi. Türk dünyasının ortak hafızası ve kültürel birliğine vurgu yapılan buluşmada, Gökalp’in fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğu ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi üzerine TÜRKSOY Daimi Konsey kararıyla 2026 yılının “Ziya Gökalp Anma Yılı” ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen programlar, Gökalp’in fikirlerinin yalnızca geçmişe ait olmadığını, bugün de yol gösterici niteliğini koruduğunu ortaya koydu.

Törende konuşan Bakan Ersoy, Ziya Gökalp’in doğumunun 150'nci yılında ‘anmak’, ‘anlamak’ ve ‘yeniden yorumlamak’ üzere bir araya geldiklerini vurguladı. Ersoy, bu buluşmanın yalnızca bir anma programı olmadığını, aynı zamanda küresel çapta önemli gelişmeler yaşanırken Türk devletlerinin birlik ve dayanışma ruhunu eyleme dönüştüren en güçlü irade beyanı olduğunu söyledi. Genç kuşaklara ulaşmayı bu anma yılının en önemli hedeflerinden biri olarak gösteren Ersoy, Ziya Gökalp’in fikirlerinin, sadece akademik metinlerde kalmamasına ve gençlerin zihninde yeniden hayat bulması gerektiğine vurgu yaptı. Ersoy, attıkları adımın sadece bir anma değil, aynı zamanda bir medeniyet yürüyüşü olduğunu söyledi.