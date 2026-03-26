Erol Köse’ye tartışmalı veda

Sarıyer’de yaşadığı rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, polemiklerle uğurlandı. Türk müzik sektörünün en tartışmalı isimlerinden 61 yaşındaki Köse'nin ölümü, müzik ve magazin dünyasını ikiye böldü. Köse’nin ardından yapılan yorumlar, onun hayatı boyunca yarattığı kutuplaşmayı bir kez daha ortaya koydu.

Köse’nin ölümü sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan ünlülerin kimisi hakkını helal etti kimisi etmedi. Helal edenler, onun sektöre katkılarını, cesur tavrını ve birçok isme yol açmasını vurguladı. Helal etmeyenler ise zamanında haklarının yenildiğini dile getirirken, kırıcı üslubunu ve polemiklerle dolu hayatını hatırlattı.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ İLE SEKTÖRE GİRİŞ

“Komedi Dans Üçlüsü” ile müzik sektörüne giren Erol Köse, esasında doktor olmak için yola çıkmıştı. 1965 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. Henüz birinci sınıftayken bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştı. Başbuğ ile bir şov hazırladılar ve ortaya “Komedi Dans Üçlüsü” çıktı. Fakat Köse’nin müzik hayatı için bu sadece bir başlangıçtı.

Erol Köse, grup dağıldıktan sonra Deniz Arcak’a yaptığı albümle yapımcılık kariyerine başladı. 1992'de kurduğu Erol Köse Production çatısı altında 90'lar ve 2000'lere damga vuran Hande Yener, Gülşen, Rober Hatemo, Ayna, Kutsi, Atilla Taş, Naz, Nilüfer, Mustafa Sandal ve Nihat Doğan gibi çok sayıda ünlü isme albüm çıkardı. Ancak şimdi birçok isim Köse ile ilgili çok da iyi şeyler söylemiyor.

HEM KEŞFETTİ HEM YÖN VERDİ

Yıllarca sektörün en güçlü ve en tartışmalı isimlerinden biri olma unvanını koruyan Köse’nin ardından, geçmişte yaşanan birçok olay yeniden gündeme taşındı. Pek çok sanatçının kariyerinde pay sahibi olan Köse, kimi zaman keşfeden, kimi zaman yön veren bir isimdi.

Sanatçılarla yaşadığı anlaşmazlıklar, sosyal medya üzerinden yaptığı sert yorumlar ve zaman zaman yargıya taşınan polemikler, onun kamuoyundaki imajını ikiye böldü. Bu ikili miras, ölümünün ardından da devam etti. Hakkında hem olumlu hem olumsuz şeyler söylendi.





HAKLAR HELAL Mİ DEĞİL Mİ?

Özellikle 90’lar ve 2000’lerin başına damga vuran magazin polemikleri, sosyal medyada adeta yeniden sahneye çıktı. Erol Köse, ölümünden sonra bile tek bir hikâyeye sığmayan, farklı hafızalarda farklı anlamlar taşıyan bir figür olarak kaldı. Ölümünün ardından Seda Sayan, “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim” diyerek geçmişte yaşananlara işaret etti. Köse, sosyal medya üzerinden Seda Sayan'a ait müstehcen fotoğraflar paylaşmış, olay mahkemeye taşınmıştı.

Cenk Eren, “Yeşim Salkım’la olan arkadaşlığımı, o boşandıktan sonra bitirmediğim için beni iki sene her yerde yasakladılar. İki yıl kiramı ödeyemedim” dedi. Rober Hatemo, "Allah günahlarını affetsin. Birçok insanın canını yaktı" derken, şarkıcı Nez, “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum” diyenlerden oldu.

CENAZEYE DE AZ ÜNLÜ KATILDI

Erol Köse’nin cenaze törenine sanat camiasından katılım da az oldu. Yine de onu yalnız bırakmayan ünlüler arasında Hande Yener, Dilan Çıtak Tatlıses, Sevim Emre, Hakan Peker, Ömür Gedik ve Ferhat Göçer vardı. İbrahim Tatlıses, Sinan Akçıl, Nihat Doğan ve Ferhat Göçer gibi isimler Köse’nin vefatıyla ilgili üzüntülerini belirtip, iyi dileklerde bulunurken, Yeşim Salkım, Cenk Eren ve Seda Sayan da onca yaşanana rağmen yıllar sonra kendisiyle helalleşenler arasında yer aldı.



