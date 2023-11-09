Huawei P60 Pro fiyatı ve özellikleri
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden
, yakın zamanda yeni Mate 60 Pro modelini tanıttı. Marka, bu yeni modeli ana vatanı Çin'de piyasaya sürdü. Mate 60 Pro, iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı.
Akıllı telefon, yalnızca altı haftada 1,6 milyon adet sattı. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.
Huawei P60 Pro özellikleri neler?
Huawei P60 Pro özellikleri neler?
Huawei Mate 60 Pro+
, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi seçeneklerle geliyor.
- Ekran: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 9000S
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB ve 1 TB
- Arka kamera: OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto
- Ön kamera: 13 MP f/2.4
- Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz
- Boyutlar: 163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram
- Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS
Huawei P60 Pro fiyatı
Huawei P60 Pro fiyatı
Huawei P60 Pro 512 GB 12 GB Ram fiyatı 49.899,00 TL
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#Huawei Mate 60 Pro özellikleri
2 saat önce