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Bugün akşam ezanı kaçta? İl il iftar saatleri

Üç aylar başladı. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Bu aylarda Allah’ın rahmeti ve feyzi müminlerin üzerine sağanak sağanak yağar. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Gecesi faziletinden istifade etmek isteyenler gece sahura kalkıp oruca niyet etti. Akşam ezanı ile oruçlarını açacak olanlar iftar vaktini araştırıyor. Peki iftar saati kaç? Bugün akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 26 Ocak 2023 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Bolu, Kayseri başta olmak üzere il il akşam ezan vakitleri.

09:08 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Müslüman alemi için oldukça öneme sahip bu aylarda yapılabilecek ibadetlerin başında üç aylar orucu yer alıyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesinin feyzinden istifade etmek isteyenler sahura kalkarak oruca niyet etti. Enes b. Mâlik r.a. Peygamberimiz s.a.v.’in bu aya verdiği önemi şöyle aktarır: Rasulullah s.a.v.’in şöyle dediğini işittim: “Cennette Receb isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, Allah Tealâ o kimseye bu nehirden tattıracaktır.” (Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât nr. 8; Şuabü’l-İman nr. 3800; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl nr. 24260) Regaib Gecesinin gündüzünde oruç tutmanın sevabını almak isteyenler akşam ezanı ile birlikte üç ayların ilk iftarını da etmiş olacak.

Akşam Ezanı kaçta okunuyor?

İşte Diyanet Iftar Vakti 2023!

  • İstanbul akşam ezan saati iftar vakti- 18:19
  • Ankara akşam ezan saati iftar vakti- 18:06
  • İzmir akşam ezan saati iftar vakti- 18:33
  • Bolu akşam ezan saati iftar vakti- 18:10
  • Bursa akşam ezan saati iftar vakti- 18:21
  • Çanakkale akşam ezan saati iftar vakti- 18:32
  • Kayseri akşam ezan saati iftar vakti- 17:59

Yine bir hadis-i şerifte Receb ayında tutulan orucun kıymeti hakkında şöyle buyrulur: “Bir kimsenin Receb ayında bir gün oruç tutması, bir senelik oruç tutması gibidir. Yedi gün oruç tuttuğunda o kimseye cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tuttuğunda, ona cennetin sekiz kapısı açılır. On beş gün oruç tuttuğunda ise semadan bir seslenici, ‘Geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Haydi yeni ameller işlemeye koyul!’ der.

Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa Allah da onun için ihsan ve nimetini artırır. Nuh a.s.’ın gemisi Receb ayında sulara açıldı. Bu ayda oruç tuttu ve beraberindekilere de oruç tutmalarını emretti. Nuh a.s.’ın gemisi Muharrem ayının onuna kadar tam altı ay bu halde devam etti.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman nr. 3801).




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1 saat önce
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Bugün akşam ezanı kaçta? İl il iftar saatleri
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