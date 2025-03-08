Konut sahibi olmak isteyenler ise başvuru yöntemi ve tarihine odaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ihale tarihlerini belirledi. Konutların yoğunluğu kent merkezleri üzerinde olurken ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı yapılacak. Özellikle arsa büyüklüğü ve hangi illerde kaç adet konut yapılacağı talebe göre şekillenecek. 50 bin konut çalışmasıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanıyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, şartları neler?

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanacak TOKİ 250 bin konut projesinde çalışmalar devam ediyor.

Bakan Murat Kurum kampanya için 2025 yılı sonunu işaret ederken henüz net olarak başvuru tarihleri belli olmadı.







