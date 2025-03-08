Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihale tarihleri açıklandı

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihale tarihleri açıklandı

13:098/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TOKİ
TOKİ

TOKİ 250 bin konut projesi yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Konut sahibi olmak isteyenler ise başvuru yöntemi ve tarihine odaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ihale tarihlerini belirledi. Konutların yoğunluğu kent merkezleri üzerinde olurken ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı yapılacak. Özellikle arsa büyüklüğü ve hangi illerde kaç adet konut yapılacağı talebe göre şekillenecek. 50 bin konut çalışmasıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanıyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, şartları neler?

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanacak TOKİ 250 bin konut projesinde çalışmalar devam ediyor.

Bakan Murat Kurum kampanya için 2025 yılı sonunu işaret ederken henüz net olarak başvuru tarihleri belli olmadı.



#toki
#toki ihale tarihleri
#toki 250 konut projesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayı KYK bursları yattı mı? 2025 Mart KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora burs ödeme tarihi