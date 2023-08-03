İmambayıldı, etkileyici aroması ve lezzeti ile sofraların baş tacı olmuş bir Türk yemeğidir. Zeytinyağı kullanımı ile sağlıklı bir sebze yemeği olmasının yanı sıra, etkileyici sunumu ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanır. Ayrıca, vejetaryen ve vegan beslenenlerin de tercih ettiği bir yemektir çünkü hayvansal ürün içermez. İmambayıldı tarifinin yapılışına, malzemelerine, kalorisine ve püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İMAM BAYILDI TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 4 adet orta boy patlıcan

> 2 adet büyük boy domates

> 2 adet büyük boy yeşil biber

> 2 adet büyük boy soğan

> 4 diş sarımsak

> 3 yemek kaşığı zeytinyağı

> 2 yemek kaşığı domates salçası

> 1 çay kaşığı toz şeker

> Yarım çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)

> Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

> Tuz

> Karabiber

> Yarım demet maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

Patlıcanların sap kısımlarını kesin ve boyuna yarıya kadar olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Yarım patlıcanları tuzlu suya atın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu işlemle patlıcanların acısı çıkacak ve daha yumuşak olacaklardır. Patlıcanları süzün ve fazla suyunu havlu kağıtla alın. Patlıcanların iç kısımlarını bir bıçak yardımıyla hafifçe çıkarın ve ortalarına birkaç diş sarımsak ekleyin. Domatesleri halka şeklinde dilimleyin. Yeşil biberleri de uzunlamasına ince şeritler halinde kesin. Patlıcanların iç kısımlarına domates dilimleri ve yeşil biber şeritleri yerleştirin. Soğanları ince ince doğrayın ve patlıcanların üzerine serpiştirin. Domates salçasını sıcak suyla inceltin ve patlıcanların üzerine gezdirin. Zeytinyağı, toz şeker, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz biber ve kırmızı pul biberi de ekleyin. Tüm patlıcanların üzerini örtecek şekilde sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve patlıcanları orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen İmambayıldıyı oda sıcaklığına gelince servis tabağına alın ve üzerine doğranmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

İMAMBAYILDI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Patlıcan Seçimi: İmambayıldı için uzun, orta kalınlıkta ve düzgün görünümlü patlıcanlar tercih edilmelidir. Patlıcanların tazeliği ve kalitesi yemeğin lezzeti için önemlidir.

Acısını Çıkarmak: Patlıcanların acısını çıkarmak için yarıdan kesip tuzlu suda bekletmek önemlidir. Böylece patlıcanların acısı azalır ve daha lezzetli olurlar.

Yeterince Pişirme: Patlıcanları pişirirken, içleri tamamen yumuşayıncaya kadar pişirmeye özen gösterin. Aşırı pişmiş patlıcanlar lezzet kaybına neden olabilir.

Soğanın Pişirilmesi: Soğanları yemeğin içine eklerken önceden hafifçe kavurmak, yemeğin lezzetini artırır.

Taze Malzemeler: Taze domates, yeşil biber ve sarımsak kullanmak yemeğin aromasını artırır.

Zeytinyağı Kullanımı: İmambayıldıda zeytinyağı kullanmak, yemeğe karakteristik lezzetini verir. Kaliteli ve sızma zeytinyağı tercih edilmelidir.

Baharatlar: Yemeğin lezzetini zenginleştirmek için damak zevkinize uygun baharatları kullanabilirsiniz. Özellikle tuz, karabiber ve pul biber gibi baharatlar lezzeti artırır.

Servis Yöntemi: İmambayıldı, sıcak ya da ılık olarak servis edilebilir. Maydanoz veya limon dilimleriyle süsleyerek sunumunu yapabilirsiniz.

Dindirme Süresi: Yemeğin pişirildikten sonra bir süre dinlendirilmesi, içindeki lezzetlerin birbirine karışmasına yardımcı olur ve daha iyi bir lezzet sunar.

İMAMBAYILDI KAÇ KALORİ?

1 Porsiyon (Orta) İmambayıldı 164,34 kaloridir.

KARNIYARIK VE İMAMBAYILDI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Karnıyarık sıcak bir yemektir. Genellikle yanında pilav ile birlikte ana yemek olarak servis edilir. İmambayıldı bol soğan, domates ve biber ile hazırlanır. Karnıyarık ise kıyma ya da parça etle hazırlanır.

NEDEN İSMİ İMAMBAYILDI?

Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır.

İMAMBAYILDI SOĞUK MU YENİR SICAK MI?

Kaynadıktan sonra hafif ateşte yağına inene kadar pişirilir ve soğuk olarak servis edilir.

İMAMBAYILDI YANINA NE GİDER?

İlk tercihiniz herkesin tahmin ettiği üzere pirinç pilavından yana olmalıdır. Diğer bir seçeneğiniz ise bulgur pilavı olabilir. Salata ya da cacık ile de menünüzü zenginleştirebilirsiniz.







