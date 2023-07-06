Elon Musk,

'ı satın aldıktan sonra pek çok kez tepki çeken kararın altına imza attı. Twitter’dan kaçanlar kendilerine yeni bir sosyal medya platformu aramakta. Tam da burada devreye Threads girdi. Threads, insanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesini sağlıyor.