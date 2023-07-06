Threads girişi
Threads nedir?
Threads’ta video paylaşımı var mı?
Hizmet üzerinden en fazla 5 dakika uzunluğunda video paylaşılabiliyor. Videonun yanı sıra bağlantı ve fotoğraf da yayımlamak mümkün.
Threads’ta neler yapılır?
Popüler hizmette diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra gönderilere yorum yapabilmeniz de mümkün. Uygulama, Instagram hesabına bağlıdır. Dolayısıyla bir Threads gönderisini Instagram hikayenizde kolayca paylaşabilirsiniz. Hizmetin ana sayfasında takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı gönderilerin yanı sıra takip etmediğiniz hesapların paylaşımları da bulunuyor. Ana sayfada yer alan bir hesabı takip etmek için profil simgesine basılı tutmanız ve "Takip et" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.
Threads özellikleri neler?
- Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
- Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilm
- Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
- Maksimum 500 karakter sınırı,
- Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
- Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
- Zincir oluşturabilme
- Paylaşımları beğenebilme
- Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
- Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
- Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)
Instagram hesabı olmayan Threads açabilir mi?
Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.
Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.
Threads Nasıl Kullanılır?
Threads'in mobil uygulaması Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. İndirme ve yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Instagram hesabınız ile hizmete giriş yapmanız gerekiyor.
- Threads uygulamasını indirin.
- Uygulamayı açın.
- "Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.
- Instagram hesap bilgilerinizi girin.
- "Giriş yap" butonuna basın.
- "Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.
- "Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.
- Listeden istediğiniz hesapları takip edin.
- "Threads'e Katıl" butonuna basın.
Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.