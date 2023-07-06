|
Özgün

Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartı var mı?

Musk'ın Twitter'a getirdiği yeni sınırlamalar kullanıcıları yeni sosyal medya arayışına itti. Twitter’ı terk edenlerin yeni adresi Threads platformu oldu. Threads, geçtiğimiz gün iOS uygulama mağazasında ön indirmeye açıldı ve duyan kullanıcılar hemen ön kayıt olmaya başladı. 500 karaktere kadar gönderi paylaşabilmenize imkân tanıyan Threads kullanıcıları Instagram hesaplarıyla hızlıca platforma dahil olmakta. Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Peki Instagram hesabı olmayan Threads girişi nasıl yapılır? Threads kaydı nasıl olunur?

14:35 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads girişi

Threads girişi

Elon Musk,
'ı satın aldıktan sonra pek çok kez tepki çeken kararın altına imza attı. Twitter’dan kaçanlar kendilerine yeni bir sosyal medya platformu aramakta. Tam da burada devreye Threads girdi. Threads, insanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesini sağlıyor.

Threads nedir?

Instagram ekibi tarafından hazırlanan
Threads
, 500 karaktere kadar gönderi paylaşabilmenize imkân tanıyan metin tabanlı bir sosyal medya platformudur.

Threads’ta video paylaşımı var mı?

Hizmet üzerinden en fazla 5 dakika uzunluğunda video paylaşılabiliyor. Videonun yanı sıra bağlantı ve fotoğraf da yayımlamak mümkün.

Threads’ta neler yapılır?

Popüler hizmette diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra gönderilere yorum yapabilmeniz de mümkün. Uygulama, Instagram hesabına bağlıdır. Dolayısıyla bir Threads gönderisini Instagram hikayenizde kolayca paylaşabilirsiniz. Hizmetin ana sayfasında takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı gönderilerin yanı sıra takip etmediğiniz hesapların paylaşımları da bulunuyor. Ana sayfada yer alan bir hesabı takip etmek için profil simgesine basılı tutmanız ve "Takip et" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Threads özellikleri neler?

  1. Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
  2. Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilm
  3. Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
  4. Maksimum 500 karakter sınırı,
  5. Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
  6. Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
  7. Zincir oluşturabilme
  8. Paylaşımları beğenebilme
  9. Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
  10. Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
  11. Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)

Instagram hesabı olmayan Threads açabilir mi?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için
'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Threads Nasıl Kullanılır?

Threads'in mobil uygulaması Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. İndirme ve yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Instagram hesabınız ile hizmete giriş yapmanız gerekiyor.

  • Threads uygulamasını indirin.
  • Uygulamayı açın.
  • "Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.
  • Instagram hesap bilgilerinizi girin.
  • "Giriş yap" butonuna basın.
  • "Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.
  • "Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.
  • Listeden istediğiniz hesapları takip edin.
  • "Threads'e Katıl" butonuna basın.

Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.

#Threads
#Threads kayıt
#Threads hesabı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Threads’ı indirenlerin sayısı açıklandı: 4 saatte 5 milyonu aştı