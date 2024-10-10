Son dönemde, GSM operatörleri ve internet sağlayıcılarına yönelik yüksek fatura şikayetlerinde önemli bir artış yaşandı. Vatandaşlar, özellikle sosyal medya platformlarında faturalarını paylaşarak yüksek ücretlere tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, beklenmedik zamlarla karşılaştıklarını ve fatura tutarlarının bütçelerini zorladığını belirtti.

200-250 TL civarındaki aboneliklerin taahhüt bitimi sonrası 800 TL'ye kadar yükseldi. Paket içeriğine göre fiyatların daha da arttığı gözlendi. Vatandaşlar, bu durum sonrası sosyal medyadan faturalarını paylaşarak rakamlara isyan etmişti.

İnternet fiyatlarına müdahale edilecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet fiyatlarında serbest piyasanın olduğunu belirterek, "Müdahalemiz söz konusu değil." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesi internet fiyatları ile ilgili bir soruyu yanıtladı. GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, "Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil." diye konuştu.







