‘Din nasihattir’ sözü bir nasihatten fazla

Hz. Peygamber (sav) bir gün, “Din nasihattir” buyurdu. Sahâbenin “Kimin için?” sorusuna ise “Allah’a, Kitab'ına, Resûlüne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara.” cevabını verdi. İslam düşüncesinde büyük önem taşıyan bu hadis, birçok âlim tarafından dinin temel esaslarını özetleyen veciz ifadelerden biri olarak kabul edilmiştir.

ÇOK DAHA GENİŞ BİR ANLAMI VARDIR

Bugün “nasihat” denildiğinde çoğu zaman akla öğüt vermek gelir. Oysa hadiste geçen nasihat kavramı bundan çok daha geniş bir anlam dünyasına sahiptir. Klasik sözlüklerde nasihat; samimiyet, doğruluk, güvenilirlik, iyiliği isteme, hile ve ihanetten uzak durma gibi anlamlarla açıklanır. Bu yönüyle nasihat, yalnızca sözle verilen bir öğüt değil; insanın düşünce, tutum ve davranışlarında doğruluğu esas almasıdır.

DİN BİREYSEL ESASLARDAN İBARET DEĞİLDİR

Hadisin dikkat çekici yönlerinden biri, dinin temel unsurlarını aynı kavram etrafında bir araya getirmesidir. Allah, kitap, peygamber, yönetici ve toplum gibi farklı unsurların aynı çerçevede zikredilmesi, dinin yalnızca bireysel ibadetlerden ibaret olmadığını; güven, sorumluluk ve bağlılık esasına dayanan bir düzen kurduğunu göstermektedir.

SAMİMİ BİR KULLUKTUR

Nasihat, öncelikle Allah’a karşı samimi bir kulluğu ifade eder. Mümin, Allah’ın emir ve yasaklarına bağlı kalarak kulluk görevini yerine getirir. Ancak bu bağlılık sadece bireysel bir inanç hâli değildir; insanın hayatının tamamına yön veren bir sorumluluk bilincidir.

PEYGAMBERİN MESAJINI KABUL ETMEKTİR

Peygamber'e nasihat ise onun getirdiği mesajı kabul etmek, sünnetini yaşatmak ve ortaya koyduğu ahlaki ilkeleri hayatın merkezine yerleştirmektir. Hz. Peygamber’in hayatı incelendiğinde, vahyin rehberliğinde hareket ettiği ve toplumsal meselelerde istişareye önem verdiği görülür. Bu yönüyle o, hem ilahi mesajın taşıyıcısı hem de ilk uygulayıcısıdır.

KUR’AN’IN TEMEL İLKELERİNİ HAYATA TAŞIMAKTIR

Kitaba nasihat, Kur’an’ın rehberliğini kabul etmek ve onun ilkelerini hayata taşımaktır. Kur’an, insanı Hakk'a yönelten, doğru ile yanlışı ayıran bir ölçü sunar. Dolayısıyla kitaba bağlılık, onu sadece okumakla değil; ortaya koyduğu ahlaki ve hukuki ilkeleri yaşamakla anlam kazanır.

YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜKTÜR

Hadiste yöneticilerin ayrıca zikredilmesi de dikkat çekicidir. Çünkü nasihat, yönetim anlayışını da kapsar. Klasik hadis şerhlerinde yöneticilere yönelik nasihat; adaleti gözetmek, halkın haklarını korumak, güvenliği sağlamak ve kamu yararını öncelemek şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda nasihat, yönetimde dürüstlük ve sorumluluk bilinci anlamına gelir. Halkın yöneticilere karşı nasihati ise toplumsal düzeni korumak, hukuka riayet etmek ve yapıcı katkı sunmaktır.

TÜM TOPLUM İÇİN İYİLİK İSTEMEKTİR

Müslümanlara yönelik nasihat ise toplumun bütün fertleri için iyiliği istemeyi, kötülükten sakındırmayı, dayanışmayı ve karşılıklı güveni içerir. İnsanların birbirlerine karşı dürüst davranmaları, haklarına riayet etmeleri ve ortak iyiliği gözetmeleri bu anlayışın temelini oluşturur.

DİNİN BÜTÜN ALANLARINI KUŞATIR

Bu çerçevede “Din nasihattir” hadisi, yalnızca bireysel samimiyeti veya öğüt vermeyi ifade eden bir söz değildir. Aksine, dinin bütün alanlarını kuşatan bir ilkeyi ortaya koymaktadır. Nasihat; insanın Allah ile ilişkisini, Peygamber’e bağlılığını, Kur’an’a yaklaşımını, yöneticilerin sorumluluklarını ve toplumun ortak hayatını şekillendiren temel bir değerdir.

Sonuç olarak nasihat, samimiyetle başlayan; doğruluk, adalet, güven ve sorumlulukla devam eden kapsamlı bir hayat anlayışıdır. Bu hadis, dinin özünü yalnızca sözde değil; davranışta, yönetimde ve toplumsal ilişkilerde de yaşatmayı hedefleyen evrensel bir çağrı olarak okunmalıdır.



