Birlikte yaşama ahlakı

İslam, insanı toplumdan koparan değil, onu hayatın merkezine yerleştiren bir dindir. Allah Resûlü (sav), insanların arasından çekilip yalnızca ibadetle meşgul olmayı teşvik etmemiş; aksine müminlerin toplum içinde sorumluluk üstlenmelerini istemiştir. Nitekim güzel bir vadide inzivaya çekilmeyi düşünen bir sahabeye, Allah yolunda insanlarla birlikte yürütülen gayretin, tek başına yapılan uzun ibadetlerden daha faziletli olduğunu bildirmiştir.

İNSAN SOSYAL BİR VARLIKTIR

İnsan, yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Hayatını sürdürebilmek için başkalarıyla ilişki kurmaya ihtiyaç duyar. Bu sebeple İslam’ın emir ve yasakları yalnız bireyi değil, toplumu da kuşatır. Kur’an-ı Kerim’de insanların birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları için farklı topluluklar hâlinde yaratıldıkları bildirilirken, sosyal hayatın önemi de vurgulanmaktadır.

Hz. Peygamber (sav), peygamberliğinin ilk günlerinden itibaren insanlarla iç içe yaşamış, onların dertleriyle ilgilenmiş ve toplumun her kesimine ulaşmıştır. Mescit inşasında çalışmış, ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş, kölelerden çocuklara kadar herkesle ilgilenmiştir. Onun hayatı, insanlardan uzaklaşmanın değil, onlarla birlikte yaşamanın örneğidir.

ÇEVRESİNE HUZUR VERMELİDİR

Resûlullah (sav), mümini başkalarına zarar vermeyen, insanların can ve mal emniyetinden emin olduğu kişi olarak tanımlamıştır. Müslüman; kötü zan, kıskançlık, kin ve düşmanlıktan uzak durmalı, çevresine güven ve huzur vermelidir. Yoldan insanlara zarar verecek bir şeyi kaldırmayı bile imanın bir parçası sayan Peygamberimiz, toplumsal sorumluluğun günlük hayatın her alanında yaşanmasını istemiştir.

MERKEZDE YARDIMLAŞMA VAR

İslam’ın öngördüğü sosyal hayatın merkezinde yardımlaşma vardır. Hastaları ziyaret etmek, cenazelere katılmak, mazluma destek olmak, ihtiyaç sahiplerinin işlerini görmek ve güzel söz söylemek, müminin görevleri arasında yer alır. Resûlullah (sav), insanların en hayırlısının insanlara faydalı olan kimse olduğunu bildirerek toplumsal faydayı öne çıkarmıştır.

Bu sorumluluk öncelikle aileden başlar. Anne-babaya iyilik etmek, akrabalık bağlarını korumak ve aile fertlerine güzel davranmak, İslam’ın önem verdiği temel değerlerdir. Aynı şekilde komşuluk ilişkileri de büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz (sav), iyi komşuluğun toplumları yaşanabilir hâle getirdiğini ifade etmiş, komşuya eziyet etmeyi ise imanla bağdaşmayan bir davranış olarak değerlendirmiştir.

ADALET VE İYİLİK TEMELİNDE

Müslümanın sorumluluğu yalnızca yakın çevresiyle sınırlı değildir. Kimsesizler, yolda kalanlar, yoksullar ve toplumun dezavantajlı kesimleri de bu ilginin kapsamındadır. Hz. Peygamber (sav), kadınları, çocukları, hizmetçileri ve toplumdaki farklı grupları sosyal hayatın aktif bir parçası olarak görmüş; hatta Müslüman olmayanlarla bile adalet ve iyilik temelinde ilişkiler kurulmasını tavsiye etmiştir.

TOPLU İBADETLER SOSYAL ADALETİ GÜÇLENDİRİR

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ibadetler de bu anlayışın bir parçasıdır. Cemaatle kılınan namazlar insanları bir araya getirirken, zekât paylaşmayı ve sosyal adaleti güçlendirir. Oruç, ihtiyaç sahiplerinin hâlini anlamayı öğretir; hac ise farklı toplumları aynı bilinç etrafında buluşturur.

MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Bununla birlikte Hz. Peygamber (sav), insanlarla ilişkilerin samimiyet üzerine kurulmasını istemiş; gösteriş, kibir ve menfaat amacıyla kurulan ilişkilerden sakındırmıştır. Faydasız tartışmalardan uzak durmayı, kötü çevrelerden korunmayı ve insanların mahremiyetine saygı göstermeyi de sosyal ahlâkın vazgeçilmez ilkeleri arasında saymıştır.

SORUMLULUK VE MERHAMET ALANI

Sonuç olarak Hz. Peygamber’in (sav) örnekliğinde sosyal hayat, imanla beslenen bir sorumluluk ve merhamet alanıdır. Müslüman; ailesinden başlayarak bütün insanlara karşı görevlerinin bilincinde olmalı, çevresine güven, iyilik ve huzur taşımalıdır. Günümüzde kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanlık için Resûlullah’ın şu sözü hâlâ yol göstericidir: “Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”



