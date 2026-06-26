Rahmet tevbe ve kardeşlik vakti

İslam takviminin ilk ayı olan muharrem, Kur’an-ı Kerim’de zikredilen dört mukaddes aydan biridir. Allah Teâlâ, bu aylarda insanların zulümden ve haksızlıktan uzak durmalarını emrederek onların manevi hassasiyetlerini artırmayı hedeflemiştir. İsmi "haram kılınan, dokunulmaz kabul edilen" anlamına gelen muharrem, tarih boyunca barışın, güvenliğin ve ibadetin ön plana çıktığı özel bir zaman dilimi olmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav), muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş; bu ayda yapılan ibadetlerin ve hayırların önemine dikkat çekmiştir. Bu nedenle muharrem, müminler için nefis muhasebesi yapma, tevbe etme ve manevi hayatı güçlendirme fırsatı sunar.

AŞURE GÜNÜ’NÜN MANEVİ DEĞERİ

Muharrem ayının onuncu günü olan aşure, İslam geleneğinde özel bir yere sahiptir. Rivayetlerde, birçok peygamberin hayatındaki önemli ilahi lütufların bugüne denk geldiği ifade edilir. Bu yönüyle sşure, Allah’ın rahmetini, yardımını ve kullarına olan merhametini hatırlatan müstesna bir gündür. Aşure gününün en önemli ibadetlerinden biri oruçtur. Hz. Peygamber (sav), bugünde oruç tutmuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Müminler için Aşure orucu, geçmişin muhasebesini yapma, günahlardan arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak görülmüştür.

İBADET VE TEVBE MEVSİMİ

Muharrem ayı yalnızca oruçla değil; namaz, Kur’an tilaveti, dua, sadaka ve istiğfarla da değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan ibadetler, kişinin manevi dünyasını güçlendirirken Allah’a olan bağlılığını da pekiştirir. Özellikle dua ve tevbe, muharremin ruhunu yansıtan en önemli kulluk davranışları arasında yer alır. Mümin, bu günlerde geçmişini gözden geçirir, eksiklerini fark eder ve Rabbine daha samimi bir şekilde yönelir.

PAYLAŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ

Muharrem ayı, toplumsal dayanışma ve paylaşma bilincinin de güçlendiği bir dönemdir. Anadolu’da yüzyıllardır sürdürülen aşure geleneği, bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Hazırlanan aşurelerin komşularla, akrabalarla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması; birlik, bereket ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İslam'ın öngördüğü toplumsal hayat, yardımlaşma ve merhamet üzerine kuruludur. Bu nedenle muharrem ayı, yalnızca bireysel ibadetlerin değil, sosyal sorumlulukların da hatırlandığı bir zaman dilimi olmalıdır.

KERBELA’NIN BIRAKTIĞI MİRAS

Muharrem ayı denildiğinde akla gelen en önemli hadiselerden biri de Kerbela’dır. Hz. Hüseyin’in ve beraberindekilerin uğradığı büyük zulüm, İslam tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olarak hafızalarda yer almıştır. Kerbela, yalnızca tarihî bir hadise değil; adalet, hakikat ve onurlu duruşun sembolüdür. Hz. Hüseyin’in haksızlık karşısındaki tavrı, Müslümanlar için asırlar boyunca bir ahlak ve karakter örneği olmuştur.

MANEVİ YENİLENME ZAMANI

Muharrem ayı ve Asşure Günü, müminlere manevi yenilenme fırsatı sunan müstesna zamanlardır. Bu günler; ibadet, tevbe, dua ve paylaşma bilinciyle değerlendirildiğinde hem bireysel hem de toplumsal hayat üzerinde derin etkiler bırakır.

Yeni hicri yılın başlangıcında muharremin rahmet ikliminden istifade etmek, kalplerimizi arındırmak ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Rabbimizden niyazımız; bu mübarek günleri hakkıyla değerlendirebilmeyi, birlik ve beraberliğimizi daim kılmayı nasip etmesidir.



