İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yarısı Bizden kampanyası ile İstanbul'da 21 bin konutun dönüştürüldüğünü ve 41 bin konut ve iş yerinin projesinin de devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 23 Nisan depremlerinde hasar gören binaların da bu kampanyaya dahil edileceğini duyurdu. Kurum, yaptığı açıklamada "İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyamızla şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdük, 41 bin konut ve iş yerinin projesi devam ediyor. Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın!" dedi.