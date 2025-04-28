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6.2'lik İstanbul depremi sonrası 18 bin 74 bina incelendi: Bakan Kurum son durumu paylaştı! Hasarlı bina sayı kaç?

6.2'lik İstanbul depremi sonrası 18 bin 74 bina incelendi: Bakan Kurum son durumu paylaştı! Hasarlı bina sayı kaç?

13:2028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladı
Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız." dedi. Peki İstanbul'daki hasarlı bina sayısı kaç? İşte detaylar.

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

HASAR GÖREN BİNALAR İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURULUR MU?

Yarısı Bizden kampanyası ile İstanbul'da 21 bin konutun dönüştürüldüğünü ve 41 bin konut ve iş yerinin projesinin de devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 23 Nisan depremlerinde hasar gören binaların da bu kampanyaya dahil edileceğini duyurdu. Kurum, yaptığı açıklamada "İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyamızla şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdük, 41 bin konut ve iş yerinin projesi devam ediyor. Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın!" dedi.

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