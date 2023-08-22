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İstanbul’da derhal boşaltılması gereken ilçeleri tek tek saydı! Depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım diye de uyardı!

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yaptığı uyarıda, zemini iyi olmayan yerleri saydı. Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı." diye de uyardı.

14:25 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul depremi boşaltılması gereken ilçeler hangisi?

İstanbul depremi boşaltılması gereken ilçeler hangisi?

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözler yıllardır beklenen
depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da sırasıyla boşaltılması gereken ilçeleri saydı. Hürriyet'e konuşan Moriwaki, "Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum.
’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da boşaltılması gereken ilçeler hangileri?

Deprem uzmanı İstanbul'da boşaltılması gereken ilçeleri de söyledi. İstanbul’da zemini iyi olmayan
Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar
ve
Büyükçekmece
’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı." dedi.

İstanbul depremi ne zaman olacak?

Depremin ne zaman olacağına ilişkin de şunları söyledi: "Bana hep soruyorlar;
İstanbul Depremi
ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil."

İstanbul depremi - 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi

İstanbul depremi, 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde meydana gelen bir depremdir. Depremin büyüklüğü 7,6 Mw olarak ölçülmüştür. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Balıkesir illerinde hissedilmiştir. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Deprem, Türkiye'nin tarihindeki en yıkıcı depremlerden biridir.

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ardı ardına deprem meydana geldi. Depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

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#Yoshinori Moriwaki
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