İstanbul'da boşaltılması gereken ilçeler hangileri?

İstanbul depremi boşaltılması gereken ilçeler hangisi?
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İstanbul depremi - 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi
İstanbul depremi, 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde meydana gelen bir depremdir. Depremin büyüklüğü 7,6 Mw olarak ölçülmüştür. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Balıkesir illerinde hissedilmiştir. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Deprem, Türkiye'nin tarihindeki en yıkıcı depremlerden biridir.