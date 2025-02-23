İstanbul yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? soruları merak kazandı. Yarın İstanbul'da kar yağışının etkilisi ile kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yarın kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve birçok ilde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 - 21 Şubat tarihlerinde valilikler tarafından yapılan açıklama sonucunda eğitim öğretime ara verilmişti. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

İSTANBUL 24 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ