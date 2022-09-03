Joker 2 vizyon tarihi belli oldu!

Joaquin Phoenix’in, başrolü yeniden üstleneceği Joker 2 filminin konusu şimdiden merak edilmeye başlandı. Çıkış tarihi için sabırsızlanan izleyiciler hangi oyuncuların olacağını ve filmin ne zaman çıkacağını aramaya başladı.

JOKER 2 FİLMİNİN KONUSU

Merakla beklenen film hakkında şimdilik çok fazla bir bilgi yok. Filmin orijinal başlığındaki "Folie à Deux", "iki kişilik delilik" anlamına geliyor. Başlığa bakılacak olursa Joaquin Phoenix’e sürpriz bir isim eşlik edecek.

JOKER 2 FİLMİ OYUNCULARI

Joaquin Phoenix

Yazar-yönetmen Todd Phillips, Instagram'da Joaquin Phoenix'in devam filmi "Joker: Folie à Deux" için Joker olarak geri döneceğini paylaştı.

Lady Gaga

Lady Gaga, Phoenix'in Joker'inin aşk ilgisi ve aynı derecede dengesiz muadili Harley Quinn rolünü üstlenecek. Folie à deux terimiyle ikisinin arasında bildiğimizden farklı bir kan bağı ilişkisi olduğu da ima ediliyor olabilir.

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Zazie Beetz

Arthur'un romantik bir ilişki hayal ettiği komşusu Sophie olarak geri dönüşünü sunabilir. Sophie'nin, Arthur tarafından öldürüldüğü ima edilirken, Deadline, Beetz'in şu anda rolünü yeniden canlandırmak için görüşmelerde olduğunu bildirdi.

Brendan Gleeson

Emmy ödüllü, Bafta ve Altın Küre adayı usta oyuncu Brendan Gleeson Joker 2 kadrosuna katıldı. Gleeson'ın yeni filmde canlandıracağı karakterin kim olduğu henüz belli değil ama başta Justin Kroll olmak üzere çeşitli kaynaklar başarılı oyuncuyu Arkham ile bağlantılı bir rolde izleyeceğimizi söylüyor.

JOKER 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Deadline’ın haberine göre Warner Bros., Joker 2 filmini 4 Ekim 2024 tarihinde beyaz perdeye getirmeyi amaçlıyor. Çıkış tarihinin yanı sıra filmin çekimlerinin önümüzdeki aralık ayında başlayacağı da bildirildi.

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