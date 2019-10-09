Hayat Jokerin devamı gelecek mi?
SİNEMA

Joker'in devamı gelecek mi?

Sadece vizyon gününde 40 milyon dolar gibi yüksek bir hasılat yakalayan Joker, şimdiden birçok dalda Oscar adayı olarak gösterilirken eleştiri oklarının hedefinden de kurtulamadı. Joker’e muhteşem oyunculuğu ile hayat veren Joaquin Phoenix, verdiği bir röportajda devam filmine sıcak baktığına dair açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joker karakterini Joaquin Phoenix canlandırıyor.
Joker karakterini Joaquin Phoenix canlandırıyor.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker, gişeyi alt üst etti. Çoğunluğun heyecanla beklediği film sonra ABD alarm geçti. Kötü karakter etkilenip olası bir katliamın önüne geçmek için ABD, filmin gösterileceği sinema salonlarında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkardı. Filme girerken maske takılmasını yasakladı ve polis sinemaların önünde nöbet tuttu.

Sadece vizyon gününde 40 milyon dolar gibi yüksek bir hasılat yakalayan Joker’e hayat veren Joaquin Phoenix'i Her, Gladiator ve The Master gibi yapımlardan da tanıyoruz. 3 Oscar adaylığı bulunan Phoenix, verdiği bir röportajda filmin ve oynadığı karakterin kaderiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Joker’in devam filmine sıcak bakan Phoenix şu sözleri söyledi:

Joker’in düşlerimin rolü olacağı hiç aklıma gelmezdi. Şimdi ise dürüstçe söyleyeyim, onu düşünmeden duramıyorum. Todd Phillips’e de, birlikte başka ne tür işler yapabileceğimizi sordum. Özellikle de Joker’e dair ilgi çekici yeni bir iş yapmak gibi.

Joker’in yönetmeni Todd Phillips ise “Joaquin yeni bir işe açık olursa, izleyiciler de istekli olursa ve Warner Bros. da bize destek verirse, Joaquin’le birlikte tekrar güzel bir şeyler yapabiliriz sanırım” ifadelerini kullandı.

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