Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
K harfiyle başlayan şehirler

K harfiyle başlayan şehirler

15:201/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
K harfiyle başlayan şehirler
K harfiyle başlayan şehirler

Türkiye ve dünyada K harfi ile başlayan şehir isimleri oldukça çoktur. Türkiye'de Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri ve Kırklareli gibi şehirler K harfiyle başlayan illerdir. Dünyada ise Kazan, Kuala Lumpur, Kiev ve Krakow gibi önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler, tarihi ve doğal güzellikleriyle kendilerine hayran bırakır. K harfiyle başlayan şehirler hakkında daha fazla bilgi için araştırma yapabilirsiniz!

K harfiyle başlayan şehirler, Türkiye coğrafyasında oldukça yaygın olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan bu şehirler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. K harfiyle başlayan şehir isimleri, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından merak edilir.

K harfiyle başlayan şehirler, genellikle zengin bir tarihe sahiptir. Bu şehirlerde tarihi kalıntılar, müzeler ve camiler gibi birçok kültürel miras bulunmaktadır. Ayrıca, K harfiyle başlayan şehir isimleri aynı zamanda yöresel lezzetleri ve el sanatlarıyla da özdeşleşmiştir.

Türkiye'deki K harfi ile başlayan şehirler

  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kuşadası (İlçe, ancak popüler bir yerleşim)

Dünya'daki K harfi ile başlayan şehirler:

  • Kabil (Afganistan)
  • Kampala (Uganda)
  • Kanberra (Avustralya'nın başkenti)
  • Kansas Şehri (ABD)
  • Karaçi (Pakistan)
  • Katmandu (Nepal)
  • Kingston (Jamaika)
  • Krakow (Polonya)
#K harfi ile başlayan şehir isimler
#K harfiyle başlayan şehirler
#Şehir isimleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti