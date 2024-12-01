K harfi ile başlayan şehir isimler

K harfiyle başlayan şehirler, Türkiye coğrafyasında oldukça yaygın olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan bu şehirler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. K harfiyle başlayan şehir isimleri, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından merak edilir.

K harfiyle başlayan şehirler, genellikle zengin bir tarihe sahiptir. Bu şehirlerde tarihi kalıntılar, müzeler ve camiler gibi birçok kültürel miras bulunmaktadır. Ayrıca, K harfiyle başlayan şehir isimleri aynı zamanda yöresel lezzetleri ve el sanatlarıyla da özdeşleşmiştir.