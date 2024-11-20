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İ harfi ile başlayan şehir isimleri

İ harfi ile başlayan şehir isimleri

17:1420/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İ harfiyle başlayan şehirler
İ harfiyle başlayan şehirler

İ harfiyle başlayan şehirler ve ülkeler hakkında bilgi arayanlar için birkaç örnek sunalım. İstanbul, Türkiye'nin gözbebeği ve kültür başkenti olarak bilinir. Ayrıca, İzmir, Ege'nin incisi olarak anılır ve doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirler arasında yer alar. İran, hem tarihi hem de kültürel zenginliğiyle dikkat çeken bir ülkedir. İşte İ harfi ile başlayan şehir isimleri.

İ harfi ile başlayan şehir ve ülkeler, dünya üzerindeki coğrafi çeşitliliği yansıtan birçok farklı kültürü ve doğal güzelliği bünyesinde barındırır. Bu isimler, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan yerleşim yerlerinin izlerini taşır.

İ harfi ile başlayan şehir isimleri arasında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan birçok yer bulunmaktadır. Örneğin, İtalya'nın başkenti Roma, binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli tarihi ve kültürel merkezlerinden biridir. İran'ın başkenti Tahran ise Ortadoğu'nun siyasi ve ekonomik merkezlerinden biridir. Bu şehirler, farklı mimari yapıları, tarihi eserleri ve kültürel etkinlikleriyle ziyaretçilerini büyüler.

Türkiye'de İ harfiyle başlayan şehirler

  • İstanbul (Türkiye)
  • İzmir (Türkiye)
  • İskenderun (Türkiye)
  • İnegöl (Türkiye)
  • İslahiye (Türkiye)
  • İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinde bulunan bir ilçedir. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almaktadır.

Dünyada İ harfiyle başlayan ülke ve şehirler

  • İran
  • İsrail
  • İtalya
  • İzlanda
  • İngiltere
  • İdlib (Suriye)
  • İsfahan (İran)
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