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Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı

Kadıköy Anadolu Lisesi, 1955 yılında Maarif Kolejleri projesi kapsamında kurulmuştur. Türkiye'nin ilk on yıllık eğitim veren liselerinden biridir. İstanbul’un en iyi liseleri arasında yer alan Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanları bu okulu tercih edecek öğrencilerin radarında. İşte Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi ve taban puanı.

17:36 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadıköy Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimi
Kadıköy Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimi

Kadıköy Anadolu Lisesi, akademik açıdan oldukça başarılı bir okuldur. Her yıl birçok öğrenci, üniversitelerin en gözde bölümlerine yerleşmeyi başarmaktadır. Okulda, öğrencilerin farklı yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan birçok kulüp ve kurs da bulunmaktadır. İşte Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı

Kadıköy Anadolu Lisesi taban puanı

Kadıköy Anadolu Lisesi taban puanı 486.1721

Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi

Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 0.68

Kadıköy Anadolu Lisesi Kısaca

Kadıköy Anadolu Lisesi (kısaca KAL veya eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda semtinde 1955 yılında kurulan, yabancı dille eğitim yapması amaçlanan lise.

Ulusal Başarı ödülüne sahip ilk ve tek öğretim kurumu olan okul, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin her yıl verdiği en çok öğrenci gönderen okul olarak Ragıp Devres ödülüne en çok hak kazanan okul konumundadır. Bu ödülü uzun süre arka arkaya tek başına almasından ötürü İTÜ bu ödülü 2011 yılından sonra iki okula vermeye başlamıştır.

Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul' un tek Türkiye'nin ise en eski maarif kolejidir.[kaynak belirtilmeli] İlk on yıllık eğitim süresi boyunca öğretim yapılan bina Kapusen tarikatına ait bir manastırdır. Okul ilk mezunlarını 1961 - 1962 yıllarında vermiştir.

Kadıköy Anadolu Lisesi adres bilgisi

CAFERAĞA MAH. DR. ESAT IŞIK CAD. NO: 68/1 KADIKÖY / İSTANBUL

02163494949



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Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı