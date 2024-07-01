İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki taban puanlarına göre en iyi liseleri arasında yer alan Çapa Fen Lisesi, bu okulu tercih edeceklerin gündeminde. Peki Çapa Fen Lisesi 2024 taban puanı kaç? Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi nedir?

Çapa Fen Lisesi taban puanı

Çapa Fen Lisesi taban puanı 489.0049

Çapa Fen Lisesi Nakil puanı

2023 Taban Puan 488,7046

Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi

Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0,36

Çapa Fen Lisesi nerde?

Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi No 114 Fatih / İSTANBUL

0212 524 03 83

Çapa Fen Lisesi ulaşımı nasıl?

Okulumuz İstanbul il merkezi ve Fatih ilçe merkezindedir. Okulumuza raylı sistemlerden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı (Çapa İstasyonu 100 metre) ve M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı Metrosu (Fatih-Emniyet İstasyonu - 450 metre) ile kolaylıkla ulaşılabilir. Ayrıca okulumuz önünden geçen İETT otobüs hatlarını kullanarak da ulaşım sağlanabilir.

Çapa Fen Lisesi tarihi

Çapa Fen Lisesi, İstanbul, Türkiye'de bulunan köklü bir okuldur. Okulun tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çapa semtinde yer almaktadır.

Çapa Fen Lisesi'nin kökenleri, 1883 yılında kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye dayanmaktadır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk tıp okulu olarak hizmet vermiştir. Daha sonra okulun adı İstanbul Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

1949 yılında ise İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Fen Fakültesi açılmıştır. Bu fakültede eğitim gören öğrenciler, Çapa Fen Lisesi'nin temelini oluşturmuştur. Fen Fakültesi, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrı bir fakülte haline gelmiştir.

Çapa Fen Lisesi, 1981 yılında ise Çapa Fen Lisesi adıyla ayrı bir okul olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Okul, öğrencilere fen bilimleri ağırlıklı bir eğitim sunmaktadır. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve dil ağırlıklı programları bulunmaktadır.

Çapa Fen Lisesi, yıllar boyunca birçok başarılı öğrenci yetiştirmiş ve ülkenin eğitim hayatına katkıda bulunmuştur. Akademik başarıları ve bilimsel faaliyetleriyle tanınmıştır. Okul, çağdaş eğitim yöntemleri ve laboratuvar imkanlarıyla öğrencilere geniş bir eğitim ortamı sunmaktadır.