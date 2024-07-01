Cağaloğlu Anadolu Lisesi, akademik açıdan oldukça başarılı bir okuldur. Her yıl birçok öğrenci, üniversitelerin en gözde bölümlerine yerleşmeyi başarmaktadır. Okulda, öğrencilerin farklı yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan birçok kulüp ve kurs da bulunmaktadır. İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri 2024 taban puanı.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı kaç?
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 491.7958 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Yüzde Dilimi (2023 )
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Yüzde Dilimi 0.28
Cağaloğlu Anadolu Lisesi eğitim süresi nedir?
1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Almanca hazırlık bulunmaktadır. 1. dil olarak Almanca, 2. yabancı dil olarak İngilizce verilmektedir. Matematik ve fen dersleri Türkçe verilmektedir. Almanca hazırlık sınıfında 20 saat, 9 ve 10. sınıfta 6 saat olarak verilmektedir.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi yatılı mı, pansiyon var mı?
Okulun pansiyonu bulunmaktadır.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunların sahip olduğu diplomalar neler?
Cağaloğlu Anadolu Lisesi bir DSD okuludur. DSD okulları, Alman dil diploması sunan ulusal eğitim sistemlerindeki okullardır. Yurtdışı Okulları Merkez Ofisi tarafından denetlenir. Deutsches Sprachdiplom’ in kısaltmış hali olan DSD, Almanya Federal Cumhuriyeti´nin resmi tek dil diplomasıdır.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2021 – 2022 yılından itibaren AP dersleri açmaya başlamıştır. 2023-2024 eğitim yılında 7 AP dersi açmıştır.
Cağaoğlu Anadolu Lisesi nerede, adres bilgileri?
Adres: Adres Molla Fenari Mah. Babı Ali Cad. No 1 Fatih/İstanbul
Web adresi: https://cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr
Telefon: 0212 522 18 97