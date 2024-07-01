İstanbul lise taban puanları 2024 LGS sonuçlarının açıklanması sonrası bir hayli araştırılıyor. LGS tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler internette Galatasaray Lisesi taban puanı 2024, Galatasaray Lisesi taban puanı yüzdelik dilim, 2024 İstanbul lise taban puanları konularını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini tercih kılavuzu yerine e-okul VBS sistemi üzerinden duyurdu. Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi, 2024 lise taban puanı ve LGS yüzdelik dilimleri de belli oldu. İşte Galatasaray Lisesi kontenjanları ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu.