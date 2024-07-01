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Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri 2024 taban puanı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri, bu liseyi tercih edecek öğrencilerin gündeminde. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, köklü bir geçmişe sahip olan bir eğitim kurumudur. 1850 yılında Bezmiâlem Sultan tarafından "Valide Mektebi" adıyla kurulmuştur. 1933 yılında "İstanbul Kız Lisesi" adını almıştır. 1983 yılında ise Anadolu Lisesi statüsüne geçerek "Cağaloğlu Anadolu Lisesi" adını almıştır. Lise tercihini yapacaklar ‘Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri nedir, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2024 taban puanı kaç?” sorularına yanıt arıyor.

16:50 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:15 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı 2024 LGS yüzdelik dilimi
Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı 2024 LGS yüzdelik dilimi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi, akademik açıdan oldukça başarılı bir okuldur. Her yıl birçok öğrenci, üniversitelerin en gözde bölümlerine yerleşmeyi başarmaktadır. Okulda, öğrencilerin farklı yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan birçok kulüp ve kurs da bulunmaktadır. İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri 2024 taban puanı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı kaç?

Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 491.7958 puan

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Yüzde Dilimi (2023 )

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Yüzde Dilimi 0.28

Cağaloğlu Anadolu Lisesi eğitim süresi nedir?

1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Almanca hazırlık bulunmaktadır. 1. dil olarak Almanca, 2. yabancı dil olarak İngilizce verilmektedir. Matematik ve fen dersleri Türkçe verilmektedir. Almanca hazırlık sınıfında 20 saat, 9 ve 10. sınıfta 6 saat olarak verilmektedir.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi yatılı mı, pansiyon var mı?

Okulun pansiyonu bulunmaktadır.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunların sahip olduğu diplomalar neler?

Cağaloğlu Anadolu Lisesi bir DSD okuludur. DSD okulları, Alman dil diploması sunan ulusal eğitim sistemlerindeki okullardır. Yurtdışı Okulları Merkez Ofisi tarafından denetlenir. Deutsches Sprachdiplom’ in kısaltmış hali olan DSD, Almanya Federal Cumhuriyeti´nin resmi tek dil diplomasıdır.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2021 – 2022 yılından itibaren AP dersleri açmaya başlamıştır. 2023-2024 eğitim yılında 7 AP dersi açmıştır.

Cağaoğlu Anadolu Lisesi nerede, adres bilgileri?

Adres: Adres Molla Fenari Mah. Babı Ali Cad. No 1 Fatih/İstanbul

Web adresi: https://cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr

Telefon: 0212 522 18 97

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Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı