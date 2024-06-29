2024 LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı, MEB sonuçları öğrencilerin erişimine açtı. LGS sonuçlarının ardından öğrenciler liselerin yüzdelik dilimlerini ve 2024 liselerin en düşük taban-tavan puanlarını araştırmaya başladı. Peki Kabataş Erkek Lisesi 2024 yüzdelik dilimi ve taban-tavan puanı kaç puan? 2024 Kabataş Erkek Lisesi kontenjan bilgisi.

Kabataş Erkek Lisesi taban puanı 2023 yüzdelik dilimi

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 497.4675 puan

Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce): 497.4675 puan

Önceki dönemlerde en düşük 0,08; en yüksek ise 0,02 yüzdelik dilime sahiptir. Okula ilk sırada yerleşen öğrenci 498,0273 puan ile olmuştu.

İstanbul erkek lisesi kontenjan sayısı

Kabataş Erkek Lisesi’nin 2022 kontenjanı bir önceki seneye göre 24 kişi azalarak, 180 kişi olmuştu.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi eğitim kaç yıl?

Bir yıl hazırlık okunduğu için toplam öğretim süresi 5 yıl.

Kabataş Erkek Lisesi ücretli mi?

Hayır. Kabataş Erkek Lisesi bir devlet lisesi ve öğrenciler ücretsiz eğitim alıyor.

Kabataş Erkek Lisesi Devlet okulu mu?

Tüm okullar gibi Kabataş Erkek Lisesi de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir okul.

İstanbul Kabataş Lisesi yüzdelik dilimleri

İstanbul Kabataş Lisesi Yüzdelik dilim ve puanlarınızla ilgili tahmininiz nedir?MEB 2022 LGS yığınsal verileri incelendiğinde yapılacak yorumlar objektif olacaktır. Okulumuza yerleşen öğrencilerin %’lik dilimleri her yıl önceki yıllardaki mevzut konumunu korumaktadır.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi nerde?

Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan okullarından bir diğeri de Kabataş Erkek Lisesi. İstanbul’da Beşiktaş’ta bulunan Kabataş Erkek Lisesi'nin tarihi 1908 yılına kadar uzanıyor. 1923 yılından bu yana da Kabataş Erkek Lisesi adını taşıyor. İşte Kabataş Erkek Lisesi hakkında sıkça sorulan sorulara okul yönetiminin verdiği cevaplar:

İstanbul Kabataş Lisesinde hangi dersler haftada kaç saat okutuluyor?

Okulumuz "Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi" statüsünde olup Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararını ve haftalık ders çizelgesi incelemek için bağlantıya tıklayınız.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/19094445_OrtaoYretim-hdc-2022-2023.pdf

Hazırlık zorunlu mu? Yeterlilik sınavına girerek, hazırlık atlamak mümkün mü?

Eylül ayında yapılan yeterlilik sınavında Türkçe ve Yabancı dil derslerinden yeterli başarıyı gösteren öğrenciler 9. sınıftan eğitime başlayabilirler.

İstanbul Kabataş Lisesi hazırlık sınıfında haftada kaç saat yabancı dil eğitim görülüyor?

Hazırlık sınıflarımız 20 saat yabancı dil öğrenimi görmektedirler. 9. sınıfta seçmeli derslerle birlikte 8 saat, diğer sınıflarda 4 saat görülmektedir.

İstanbul Kabataş Lisesinde ikinci yabancı dil dersi nedir? Haftada kaç saat?

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil dersini (İngilizce ve Almanca) Hazırlık sınıfında haftada 4 saat, diğer sınıflarda 2 saat görmektedir. Ayrıca ders dışı zamanlarda İspanyolca, Japonca ve Rusça okul kurslarında verilebilmektedir.

KEL Erkek Pansiyon (Üsküdar Merkez): 3-4-6 kişilik odalarda 164 öğrencimiz konaklamaktadır.

KEL Erkek Pansiyon (Üsküdar Namazgah): 4-5 kişilik odalarda toplam 98 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır..

Müdürlüğümüze bağlı kız yurdumuz bulunmamaktadır ancak Zübeyde Hanım MTAL Kız Pansiyonunda (Ortaköy/Beşiktaş): 3-4-6 kişilik odalarda 149 öğrencimiz konaklamaktadır.

Pansiyonlarımızda sadece İstanbul dışından gelen öğrenciler için sınırlı sayıda kontenjan açılmakta olup İstanbul içinden okulumuzu kazanan öğrenciler servis hizmetinden faydalanabilir.

Şu anda lisede kaç öğrenci öğrenim görüyor? Bu öğrenciler kaç ilden geliyor? Bunların kaçı yatılı okuyor?

Okulumuzda 74 ilden 889 öğrenci öğrenim görmektedir. Erkek Pansiyonlarımız okulumuza bağlı olup kız öğrencilerimiz Ortaköy'de bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kız öğrenci pansiyonunda barınmaktadır. Son yıllarda okulumuza olan ilginin artması sebebiyle pansiyonlarımızın kontenjanı yetersiz kalmaktadır.

İstanbul Kabataş Lisesinde öğrenciler için özel bir burs sistemi var mı?

Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından öğrenim gören öğrencilerimize ve mezunlarımıza aynî ve maddi birçok burs imkânı sunulmaktadır. Okulumuzun resmî sayfasından burslarımıza ulaşılabilmektedir.

İstanbul Kabataş Lisesi diplomasının özellikleri nedir?

Bireylerin okuldan beklentilerinin farklılaştığını görmekteyiz. Kabataş Erkek Lisesi eğitimcileri olarak bizler, her bireyin farklı yetkinlikte olduğu bilinciyle, alternatif eğitimler ve uluslararası diploma programlarını öğrencilerimize sunmaktayız. Öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda, özel ilgi alanlarında yetkinlik geliştirme eğitimlerine katılma fırsatı elde etmektedir.

Uluslararası müfredata uygun olarak ‘İ̇leri Düzey Yerleştirme Programı’ (Advanced Placement/AP) ile üniversite seviyesinde ders ve diploma alabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenen profili oluşturmaya yönelik ‘International Baccalaureate (IB) Diploma Programı’ çalışmaları tamamlanmış olup 2023-2024 eğitim öğrtim yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Okulumuzda Cambrige IGCSE programı da uygulanmaktadır. Ayrıca yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimize DSD Sertifika ve Diploma Programı da sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz Türkiye'de 4 farklı uluslararası program uygulayan tek okul olan okulumuzda gelecek hedeflerine uygun eğitim imkânlarına, okulumuz içerisinde ulaşabilmektedir.

İstanbul Kabataş Lisesi uluslararası değişim programı uygulanıyor mu?

Uluslararası ortaklıklar kurmanın, evrensel değerlerin öğrenimi, kültürel farkındalık ve anlayış ile dil ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağladığı anlayışındayız.