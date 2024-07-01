İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. MEB, İstanbul taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları tercih kılavuzun içerisinde değil direkt e-okul VBS sistemi üzerinden paylaştı. Peki Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi taban puanları 2024 LGS yüzdelik dilimi ne? İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi kaç puandan alıyor, yüzdelik dilimleri nedir?

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi taban puanları

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 488.7046 puan

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Son 5 Yılın Puan ve Yüzdelik Dilimi

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) hakkıda genel bilgiler

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi veya baş harflerinden oluşan kısaltmasıyla HASAL, 4 Haziran 1984 yılında 108 öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.

Okul Hazırlık+4 sene yani toplamda 5 senedir. İlk yıl dersler İngilizce ağırlıklıdır daha sonraki senelerde istenirse IB eğitim programı kapsamında öğrenim görülebilmekte veya MEB eğitim programından eğitim görülebilmektedir. YKS’de başarı grafiği üst bölgelerdedir. Lise, tanınmış üniversitelerden olan Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne her yıl öğrenci vermektedir. Okul anlaşmalı olduğu özel bir şirket ile her yıl isteyen öğrencileri Almanya, Hollanda, ABD, Kanada ve İngiltere’ye götürmektedir. Orada 1 ay boyunca İngilizce kurslarına tabii tutmaktadır. Okuldaki yabancı diller İngilizce ve Almancadır.

Fiziksel olanaklar

Tamamı kullanımda 30 adet derslik, bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, kütüphane, müzik odası, resim odası, robotik atölyesi ve mekanik atölyesi bulunmaktadır.