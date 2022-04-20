Özgün Kadir Gecesi Ramazanın kaçıncı gecesidir? 2022 Kadir Gecesi hangi gün?
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Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir? 2022 Kadir Gecesi hangi gün?

Kadir gecesi Ramazan ayının son günlerine girilmesi ile birlikte gündeme geldi. İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Kadir gecesi'nin Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu merak edilmekte. Peygamber Efendimiz s.a.v.'in "Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurduğu 2022 Kadir gecesi tarihi, Diyanet Kadir Gecesi tefsiri, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, Kadir gecesi duası ve Kadir gecesi namazı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir gecesi tarihi 2022: Kadir gecesi hangi gün, kadir gecesi duası, ibadetleri, namazı
2022 Kadir Gecesi tarihi

Bu sene Kadir Gecesi hangi güne geldiği merak edilmeye başlandı. Müslümanlar bin aydan hayırlı olan bu gecede bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. 2022 Diyanet Kadir gecesi tarihi, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve Kadir gecesi tesbihleri...

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

  • Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU

  • Bismillâhirrahmânirrâhîm.
  • İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
  • Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
  • Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
  • Tenezzelülmelâiketü verrûhu
  • fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
  • Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ ANLAMI

  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
  • Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

DİYANET KADİR SURESİ TEFSİRİ

KADİR GECESİNDE OKUNABİLECEK SURE VE DUALAR
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