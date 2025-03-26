Kadir gecesi Ramazan ayının son günlerine girilmesi ile birlikte gündeme geldi. İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Kadir gecesi'nin Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu merak edilmekte. Peygamber Efendimiz s.a.v.'in "Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurduğu 2025 Kadir gecesi tarihi, Diyanet Kadir Gecesi tefsiri, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, Kadir gecesi duası ve Kadir gecesi namazı içeriğimizde.
Bu sene Kadir Gecesi hangi güne geldiği merak edilmeye başlandı. Müslümanlar bin aydan hayırlı olan bu gecede bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. 2025 Diyanet Kadir gecesi tarihi, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve Kadir gecesi tesbihleri...
KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN?
Kadir Gecesi 2025 yılında 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.
- Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER
Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.
KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
- Bismillâhirrahmânirrâhîm.
- İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
- Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
- Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
- Tenezzelülmelâiketü verrûhu
- fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
- Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.
KADİR SÛRESİ ANLAMI
- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
- Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
DİYANET KADİR SURESİ TEFSİRİ
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.
KADİR GECESİNDE TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılınabilir. Tesbih namazının kılınışı şöyledir:
Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.
1. Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rekata kalkılır.
2. Rekat
İkinci rekatta oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3. Rekat
Dördüncü rekata kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
4. Rekat
Dördüncü rekatta oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
Tesbih namazında her bir rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.