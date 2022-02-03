Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe Regaib kandilinde Kuran-ı Kerim okumak isteyenler Yasin, Tebarek ve Amme surelerini araştırıyor. Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak tanımlanır. Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur. Hz. Peygamber, Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Her gün Nebe Suresini okuyan kişinin rızkı artar ve malı bereketlenir, denmştir. Bu sebeple mübarek gün ve gecelerde en çok okunan Yasin, Amme, Tebareke isimleri ile bilinen Yasin-i Şerif, Mülk ve Nebe sureleri bu gecelerde yoğun olarak araştırılıyor. Yasin, Tebareke ve Amme Surelerinin okunuşları, Yasin Tebareke ve Amme Suresi anlamları dini gün ve gecelerde sıklıkla sorgulanmakta. Regaib kandili için Yasin, Tebareke ve Amme suresini derledik. İşte Yasin, Tebareke ve Amme Sureleri Arapça okunuşları...



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