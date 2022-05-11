Kanlı Ay Tutulması Türkiye saati ile saat kaçta gerçekleşecek? 2022 Kanlı Ay Tutulması

Kanlı Ay Tutulması için sayılı günler kaldı. 2022 yılının ilk tutulması olacak olan Kanlı Ay Tutulması etkileri şimdiden merak edilmeye başlandı. Kanlı ay tutulması ne zaman 2022, ay tutulması saat kaçta, nasıl olur? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk ay tutulması olan Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. 16 Mayıs Türkiye saati ile 07.13'de gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmasının etkisi 6 ay sürecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Yılın ilk Ay tutulması olurken, Türkiye’den gözlemlenmeyecek.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.

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Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir.