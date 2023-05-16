Kastamonu

sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor.

, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kastamonu’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kastamonu seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kastamonu seçim sonuçları,