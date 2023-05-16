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Kastamonu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Kastamonu seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 303.707 seçmenin olduğu Kastamonu’da 1.654 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 268.474 kullanılan oyun 259.438’i geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da kazanan 3 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, 2023 seçimlerinde Kastamonu'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kastamonu milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kastamonu seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

16:03 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kastamonu seçim sonuçları

Kastamonu seçim sonuçları

Kastamonu
sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor.
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kastamonu’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kastamonu seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kastamonu seçim sonuçları,
, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Meclis’e 3 milletvekili çıkaracak Kastamonu seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kastamonu sonuçları

  • 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da % 65.5 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 26.6 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kastamonu oy oranı ise % 7.2 oldu.

Kastamonu milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre Kastamonu’da AK Parti oyların % 55.4’ünü alırken CHP % 21.8 oranında oya sahip oldu. Kastamonu’da MHP % 15, İYİ Parti % 7.6, Yeniden Refah Partisi % 4 oranında oy aldı.

Kastamonu’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Halil Uluay - AK Parti
  • Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
  • Hasan Baltacı - CHP

AK Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Halil Uluay

2- Fatma Serap Ekmekci

3- Mehmet Umur

CHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Hasan Baltacı

2- Kadir Yalçın

3- Ziver Kaplan

MHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Emin Çınar

2- Alperen Özmen

3- Engin Uzuner

İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Ahmet Katar

2- Metin Ateş

3- Mustafa Güvenç

Yeniden Refah Partisi Kastamonu milletvekili adayları

İbrahim Demir

Kağan Yorulmaz

Hayri Çelik

2018 Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kastamonu cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 69’unu alırken, Muharrem İnce Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini ve Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,3 aldı.

2018 Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları

2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Kastamonu oy oranı % 72,3 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,8’ini aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kastamonu'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 52,2
  2. MHP % 20,1
  3. CHP % 15,6
  4. İYİ Parti % 9,3
  5. HDP % 1,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli

2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları

Kastamonu yerel seçim sonuçları: MHP’nin Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oyların % 49,55’ini alırken, AK Parti adayı Tahsin Babaş ise oyların % 30,89’unui aldı.

2019 Kastamonu İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 43,56

MHP % 34,49

CHP % 13,33

İYİ Parti % 5,90

BBP % 1,07

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları