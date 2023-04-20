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Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta 21 Nisan 2023 Cuma

Kastamonu bayram namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar, Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet namaz vakitlerine göre Kastamonu’da Ramazan Bayramı namazı 06.29’da kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

11:35 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2023 Kastamonu bayram namazı saati vakti

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2023 Kastamonu bayram namazı saati vakti

Kastamonu bayram namazı saati
, Kastamonu’da oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve
Kastamonu bayram namaz vakitleri
de belli oldu. Peki Ramazan Bayramı Kastamonu’da saat kaçta kılınacak?

Kastamonu Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Kastamonu’da Ramazan Bayramı namazı saat 06.29’te kılınacak.

Kastamonu Namaz Saatleri

Kastamonu namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Kastamonu namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekâtta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Bayram namazı farz mı sünnet mi vacip mi?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Kadınlar bayram namazını kılabilir mi?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.



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1 saat önce
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