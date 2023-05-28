Kayseri Bünyan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Tüm sandık sonuç tutanakları kimlere veriliyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.

Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı. Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır." dedi.

Oy kullanmaya hangi belgelerle gidilir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.

Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.

Kesin olmayan sonuç ne zaman açıklanacak?

YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız." dedi.

Kayseri Bünyan ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri ilinin ilçelerinden biri olan Bünyan, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım potansiyeli ile dikkat çekmektedir. Bünyan ilçesi, Kayseri il merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunmaktadır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. İlçede bulunan tarihi kalıntılar ve yapılar, Bünyan'ın tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Bünyan'ın tarihi zenginlikleri arasında Germir Kalesi, Yeşilhisar Kalesi, Karahöyük Antik Kenti, Hasan Dağı Kayak Merkezi ve Ilısu Kaplıcaları yer almaktadır.

Bünyan ilçesi, Kayseri Ovası'nın güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.541 km²'dir. İlçenin doğusunda Develi ilçesi, batısında Tomarza ilçesi, güneyinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri, kuzeyinde ise Pınarbaşı ilçesi bulunmaktadır. İlçe, doğal güzellikleri, yaylaları, şelaleleri ve göletleri ile zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir. Bünyan ilçesi, toplamda 85 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin en kalabalık mahallesi ise nüfus açısından Bünyan merkez mahallesidir. İlçede bulunan diğer mahallelerden bazıları şunlardır:

Açıksaray, Akçatepe, Alpaslan, Ayva, Bahçelievler, Başpınar, Beydere, Beyler, Boztepe, Bucakkışla, Çal, Çamurlu, Çatlı, Çaybaşı, Çiftlik, Çiğirli, Delihasan, Dikmen, Doğanlı, Elmacık, Emirgazi, Eymir, Fındıklı, Gazi, Gökçekaya, Gözlü, Güneş, Güney, Güzelyurt, Hamidiye, Hanyeri, Hasköy, Hocaköy, İhsaniye, İnlice, İncesu, İslamköy, Karaözü, Karahüyük, Karapınar, Kasaplar, Kavacık, Kavaklı, Kayalı, Kayı, Kılıçarslan, Kızılca, Kocasinan, Körpeşler, Kozanlı, Kümbet, Maden, Malatya, Mezraa, Narlı, Obruk, Okçu, Özlüce, Özyurt, Pınarbaşı, Sarayköy’dür.

Kayseri Bünyan ilçesi, Kayseri ilinin merkezine yaklaşık 25 km mesafede bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 50.074'tür.



