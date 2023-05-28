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Kayseri Kocasinan Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

2023 Kayseri Kocasinan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi bitmesiyle Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitmesiyle birlikte 18.00’de YSK tarafından sandık verilerini paylaşıyor olacak. Peki İç Anadolu Kayseri Kocasinan ilçesinde seçim sonuçları Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Kocasinan oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

11:10 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
28 Mayıs 2023 Kayseri Kocasinan seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Kayseri Kocasinan seçim sonuçları

Kayseri Kocasinan
Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il
ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kayseri
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Kocasinan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

Seçim sonuçlarıyla ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim?

www.ysk.gov.tr internet sitemizin "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

Seçimlere ilişkin bilgilere nereden ulaşabilirim?

Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkındaki bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfamızın "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt İçi Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Kayseri Kocasinan ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri'nin merkez ilçelerinden biri olan Kocasinan, il merkezinin doğusunda yer alır. Tarihi oldukça eski olan ilçenin ismi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemlerinde bölgede yaşamış olan Kocasinan Bey'den gelmektedir.

Kocasinan ilçesi, 19 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Alpaslan, Bayırbağı, Bağdat, Bekir Yıldız, Beyazşehir, Büyükhüyük, Develi, Erciyes Üniversitesi, Gültepe, İldem, Kocasinan Merkez, Melikgazi, Pınarbaşı, Sahabiye, Talas Yolu, Taşhan, Tepebaşı, Uluırmak, ve Yenidoğan mahalleleridir.

Kocasinan ilçesi, tarihi ve kültürel mirasları ile de dikkat çeker. İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi camiler, hanlar, hamamlar, köprüler ve medreseler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görür. Bunlardan en önemlileri, Eski Cami, Hacı Kilise Camii, Ali Cafer Paşa Camii, Hacı Yusuf Mescidi, Taş Medrese, Hacı Mustafa Hanı ve İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi köprülerdir. 2021 yılı verilerine göre Kocasinan ilçesinin nüfusu 498,050'dir.

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