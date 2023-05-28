Kayseri Pınarbaşı seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kayseri Pınarbaşı Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Pınarbaşı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kayseri Pınarbaşı ilçesi hakkında genel bilgi

Kayseri ilinin güneyinde yer alan Pınarbaşı ilçesi, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla dikkat çekmektedir.

Pınarbaşı ilçesi, tarihi Silk Road güzergahında yer almaktadır. İlçenin tarihi, Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlçe, Osmanlı döneminde Konya'ya bağlı bir nahiye iken, Cumhuriyet döneminde Kayseri'ye bağlı bir ilçe olarak kabul edilmiştir.

Pınarbaşı ilçesi, Kayseri ilinin güneyinde yer almaktadır. İlçe, doğusunda Develi ilçesi, batısında Tomarza ilçesi, güneyinde Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesi, kuzeyinde ise Kayseri'nin Talas ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1.391 km²'dir. Mahalleleri:

Pınarbaşı ilçesi, 45 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Adagüneyi, Ağıllı, Akarsu, Alancık, Altıntaş, Araplar, Arpaçayır, Aşağı Kıratlı, Ayranlı, Bakırcılar, Başdere, Bayramyeri, Bekirli, Belenardıç, Belenkavak, Beydeğirmeni, Bozbulanık, Büyükgökçe, Çaldağ, Çamlıca, Çamyayla, Çanakçı, Çarşı, Dağlıca, Değirmenli, Demirciler, Derbent, Doğanşeyh, Düzgeçit, Eğerci, Gıynıkköy, Gökçeköy, Gücük, Günlüce, Hacıali, İncirliova, Kabakaya, Kalkancık, Karacaören, Kışlak, Kızılca, Köprübaşı, Küçükgökçe, Mahmatlı, Obruk, Orta Kıratlı, Sarılar, Sarıtoprak, Sırçalı, Sultan, Taburlar, Tekkeler ve Yamaçlı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre, Pınarbaşı ilçesinin nüfusu 16.298'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda göç veren bir yapıdadır.



